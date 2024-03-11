11 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'de Mersin savaşı! CHP'li teşkilattan Ali Mahir Başarır'a yumurtalı saldırı

CHP'de Mersin savaşı! CHP'li teşkilattan Ali Mahir Başarır'a yumurtalı saldırı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.03.2024 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
ABONE OL
CHP’de Mersin savaşı! CHP’li teşkilattan Ali Mahir Başarır’a yumurtalı saldırı

"Türk ordusu satılmış" diyerek hafızalara kazınan CHP'nin Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır, memleketinde yumurtalı protesto ile karşılaştı. Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz'in mitingine katılan Başarır, kentin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in tarafları olduğu öğrenilen grup tarafından önce protesto edildi, daha sonra yumurta yağmuruna tutuldu. Mersin'de Kılıçdaroğlu ve Özel'in destekçileri arasında geçen güç savaşlarının geldiği son nokta, parti tabanında büyük bir ayrışmayı da beraberinde getirdi.

Yerel seçimler öncesi aday belirleme sürecinde sık sık karşı karşıya gelen CHP TBMM Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer bu kez de Anamur'da karşı karşıya geldi.

Daha önce yine Mezitli'de Seçer'in desteklediği aday liste dışı kalmış, Ali Mahir Başarır'ın desteklediği kişi seçimlere aday olarak katılmıştı. Ali Mahir Başarır, Anamur'da yine kendisine yakın adayı listeye yazdırmış, Vahap Seçer'in desteklediği aday liste dışı kalmıştı.

10 Mart'ta Anamur'daki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen mitinge katılan Mahir Başarır ile Seçer tarafları arasında önce sözlü tartışma yaşandı. İddiaya göre Seçer'in tarafları otobüsün üstünde bulunan Başarır'ı yumurta yağmuruna tuttu.

Bunun üzerine iki grup kavga etmeye başladı. Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavga büyümeden önledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA