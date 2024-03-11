CHP'de Mersin savaşı! CHP'li teşkilattan Ali Mahir Başarır'a yumurtalı saldırı
"Türk ordusu satılmış" diyerek hafızalara kazınan CHP'nin Mersin milletvekili Ali Mahir Başarır, memleketinde yumurtalı protesto ile karşılaştı. Anamur Belediye Başkanı Durmuş Deniz'in mitingine katılan Başarır, kentin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in tarafları olduğu öğrenilen grup tarafından önce protesto edildi, daha sonra yumurta yağmuruna tutuldu. Mersin'de Kılıçdaroğlu ve Özel'in destekçileri arasında geçen güç savaşlarının geldiği son nokta, parti tabanında büyük bir ayrışmayı da beraberinde getirdi.
Yerel seçimler öncesi aday belirleme sürecinde sık sık karşı karşıya gelen CHP TBMM Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer bu kez de Anamur'da karşı karşıya geldi.
Daha önce yine Mezitli'de Seçer'in desteklediği aday liste dışı kalmış, Ali Mahir Başarır'ın desteklediği kişi seçimlere aday olarak katılmıştı. Ali Mahir Başarır, Anamur'da yine kendisine yakın adayı listeye yazdırmış, Vahap Seçer'in desteklediği aday liste dışı kalmıştı.
10 Mart'ta Anamur'daki Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen mitinge katılan Mahir Başarır ile Seçer tarafları arasında önce sözlü tartışma yaşandı. İddiaya göre Seçer'in tarafları otobüsün üstünde bulunan Başarır'ı yumurta yağmuruna tuttu.
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