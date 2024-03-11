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Başkan Erdoğan "Şehit Aileleri ile İftar" programında konuştu: 85 milyon tek yürek tek bilek!

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Giriş Tarihi: 11.03.2024 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
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Başkan Erdoğan Şehit Aileleri ile İftar programında konuştu: 85 milyon tek yürek tek bilek!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'in ilk iftarında Külliye'de düzenlenen "Şehit Aileleri ile İftar" programında önemli açıklamalarda bulundu.

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