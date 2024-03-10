Son dakika | Antalya’da 4,7 büyüklüğünde korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 16.55'te, Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Demre'ye yaklaşık 19 kilometre mesafede olan depremin, 35,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Antalya, Demre'de 4️⃣,7️⃣büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.



Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun… pic.twitter.com/ryhxuKrsuN — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 10, 2024

"AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Bakan Yerlikaya: Antalya, Demre'de ,büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.