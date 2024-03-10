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Son dakika | 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 10.03.2024 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
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Son dakika | 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 10 PKK'lı, Fırat Kalkanı bölgesinde ise 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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