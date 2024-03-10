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Sakarya'da DEAŞ'a darbe! 33'ü enselendi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.03.2024 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024
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Sakarya’da DEAŞ’a darbe! 33’ü enselendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sakarya'da DEAŞ terör örgütüne operasyon düzenlendiğini duyurdu. "Bozdoğan-11" adı verilen operasyonu kapsamında 33 şüphelinin kıskıvrak yakalandığı duyuruldu.

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