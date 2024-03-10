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AK Parti'den Netanyahu ve katil İsrail yönetimine sert tepki: Katillerin hesap vermesi için mücadeleyi sürdüreceğiz

GÜNDEM İslim Esma Çobanoğlu
Giriş Tarihi: 10.03.2024
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AK Parti’den Netanyahu ve katil İsrail yönetimine sert tepki: Katillerin hesap vermesi için mücadeleyi sürdüreceğiz

Son dakika haberine göre AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Çelik, Netanyahu yönetiminin Başkan Erdoğan ve Türkiye aleyhine yaptığı açıklamaların "yok hükmünde" olduğunu söyledi.

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