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"Kalkan-14" operasyonu! 25 şüpheli yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.03.2024
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Kalkan-14 operasyonu! 25 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’de yasal kalış hakkı olmayan yabancılara sahte belgeler düzenleyerek sınır dışı edilmelerine engel oldukları tespit edilen 1'i doktor, 3'ü noter görevlisi, 5'i danışmanlık şirketi sahibi ve 1'i posta görevlisi olmak üzere 25 şüphelinin İstanbul'da, 'Kalkan-14' operasyonlarıyla yakalandığını duyurdu.

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