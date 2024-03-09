AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz A Haber’de! Gündeme dair soruları yanıtlıyor

Sonrasında seçim işleri birimi olarak peş peşe işlerimiz vardı. Birkaç örnek vereyim yaptığımız işin önemi de ortaya çıksın. Düşünebiliyor musunuz bir parti zamanında listelerini verememesi sebebiyle seçime girememiş oluyor var mı böyle örnek evet var. CHP'nin Manisa'da bir ilçesi var yani bir partinin Genel Başkanının da olduğu bir ilçesi zamanında birkaç dakika ile vakti kaçırdığı için giremiyor. Adaylığı düşeni anlayabilirim bilinmeyen bir sabıka kaydı sebebiyle düşebilir bu anlaşılır bir şey ama 15 dakika geç kalmış ve bunun için seçime girememiş. Bakınız saat 17:00 gelmeden değil vermek bütün ilçelerimizin alıntı belgesini topladık online sistem üzerinden hani içimiz çok rahat etsin diye bütün belgeleri tamamladık.. Onun hemen sonrasında 4 gün içerisinde 420 bin kişiyi seçim kurullarına vermeniz gerekmekteydi. Teslim edilemeyen yerler var.