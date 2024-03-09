AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz A Haber'de! Gündeme dair soruları yanıtlıyor
31 Mart yerel seçimlerine son 22 gün kaldı. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz seçim sürecine dair merak edilenleri ve gündemde yer alan konulara ilişkin A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında açıklamalarda bulunuyor.
31 Mart yerel seçimlerine son 22 gün kaldı. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz seçim sürecine dair merak edilenleri ve gündemde yer alan konulara ilişkin A Haber'de yayınlanan Satır Arası programında açıklamalarda bulunuyor.
Yavuz'un açıklamalarından derlenenler şu şekilde:
Her seçimin ayrı tarafları ve hususiyetleri var. Bir kere seçim partiler için kurulur eğer seçim olmazsa partiler olmaz dolayısıyla seçimler demokrasi için en önemli iş. Seçim günü başlı başına çok önemli. Hazırlıkları da çok önceden başlıyor ki biz çok önceden başladık her dönemden farklı olarak temayül yoklamasını da çift yaptık, her dönemden daha fazla anket yaptık ve illeri taradık. Böyle uzun süreli bir çalışma yaptıktan sonra oturduk masaya.
Sonrasında seçim işleri birimi olarak peş peşe işlerimiz vardı. Birkaç örnek vereyim yaptığımız işin önemi de ortaya çıksın. Düşünebiliyor musunuz bir parti zamanında listelerini verememesi sebebiyle seçime girememiş oluyor var mı böyle örnek evet var. CHP'nin Manisa'da bir ilçesi var yani bir partinin Genel Başkanının da olduğu bir ilçesi zamanında birkaç dakika ile vakti kaçırdığı için giremiyor. Adaylığı düşeni anlayabilirim bilinmeyen bir sabıka kaydı sebebiyle düşebilir bu anlaşılır bir şey ama 15 dakika geç kalmış ve bunun için seçime girememiş. Bakınız saat 17:00 gelmeden değil vermek bütün ilçelerimizin alıntı belgesini topladık online sistem üzerinden hani içimiz çok rahat etsin diye bütün belgeleri tamamladık.. Onun hemen sonrasında 4 gün içerisinde 420 bin kişiyi seçim kurullarına vermeniz gerekmekteydi. Teslim edilemeyen yerler var.
AK Parti bunların tamamını eksiksiz bir şekilde tamamladı. İşimiz çok gerçekten. Bütün mesele o işi hangi nitelikte ve nasıl yaptığınız. Biz işimizi en güzel şekilde yapabilmek adına çok uğraş veriyoruz. 1 milyon aktif bir şekilde seçim görevlisi bulup kontrol etmek gerekiyor. Bu kitleyi bulup, eğitimleri bitirip, seçim gününe ilişkin bilgilendirme işini yapmak zorundasınız. Sonuç olarak eğer bunları çok iyi yapamazsanız seçim günü CHP'nin durumuna düşersiniz. CHP'nin durumuna düşmek ne demek Ankara ve İstanbul Büyükşehir belediye başkanlarını çağırırsınız onlarda süreci manipüle eder sonrada zor durumda kalırsınız.
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