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Bitlis'te geçen ay 197 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.03.2024
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Bitlis’te geçen ay 197 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'te jandarma ekiplerince geçen ay düzenlenen operasyonlarda 197 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yapan 18 şüpheliden 7'si tutuklandı.

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