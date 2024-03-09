Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Şanlıurfa’da önemli açıklamalar

31 Mart yerel seçim mitinglerinde sıradaki durak Şanlıurfa.

Başkan Erdoğan, Şanlıurfa'da halka hitap ediyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından derlenenler şu şekilde:

Şanlıurfa'da bir kez daha sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bizim siyasetimiz eser ver hizmet siyasetidir. Proje ve yatırımda bizimle yarışacak siyasi rakip tanımıyorum.

Şanlıurfamız bugün yine bir başka güzel. Urfalılar bir asır önce işgalci Fransızları bu mübarek topraklardan kovaran 'şanlı' ünvanı aldı.

Bugün de terör örgütüne sırtını dayayanlara, küçük hesapları için şehrinin geleceğini tehlikeye atanlara geçit vermeyeceğinize inanıyorum. Urfalılara da zaten bu yakışır. Hep söylüyorum, bizim siyasetimizin eser ve hizmet siyasetidir.

Belediyelerde 30 yılı aşan müktesebatımız bulunuyor. Biz projede, programda, yatırımda bizimle yarışacak siyasi rakip tanımıyoruz.

Bu kardeşiniz Türkiye'nin Cumhurbaşkanı. Yerel yönetimlerde 31 Mart'ta yerel yönetimleri de Cumhur İttifakı'na verdiğiniz zaman bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız Şanlıurfa'yı yakışır yatırımlarla daha farklı hale getireceğiz. Biz ne Urfa da ne başka yerde milletimize asla yalan söylemedik. Söylediğimizi yapmak için gece-gündüz gayret gösterdik.

Sahyneye çıkarken dedim ki; Emniyet'ten bir rakamı alın bakalım. Alanda ne kadar kişi var? Rakamı aldım. Alanda şu anda, verilen rakam 70 bin. İyi mi? Zaten Şanlıurfa'ya da bu yakışır. Dimdik ayaktayız.

Ülkemizin milli gelirini 21 yılda 3 kat artırmış bir yönetim olarak vatandaşımızın her derdi bizim derdimizdir. Çalışanıyla, emeklisiyle, esnafıyla, çiftçisiyle, sanayicisiyle... Her kesimden insanımızın problemini çözecek kararlılığa biz sahibiz.

SÜPER KUPA MESAJI

7 Nisan'a hazır mısınız? 7 Nisan'da ne yapıyoruz? Fenerbahçe-Galatasaray maçını inşallah Şanlıurfamıza aldık. Burada yapacağız. Çünkü Şanlıurfa'ya bu yakışır.