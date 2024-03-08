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Başkan Erdoğan, “TÜGVA Gençlik Buluşması”nda önemli açıklamalarda bulunuyor

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Giriş Tarihi: 08.03.2024 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
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Başkan Erdoğan, “TÜGVA Gençlik Buluşması”nda önemli açıklamalarda bulunuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “TÜGVA Gençlik Buluşması” programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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