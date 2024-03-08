08 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Suç örgütlerine "MAHZEN-6" operasyonu

Son dakika | Suç örgütlerine "MAHZEN-6" operasyonu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.03.2024 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
ABONE OL
Son dakika | Suç örgütlerine MAHZEN-6 operasyonu

Son dakika haberi...Yalova’da düzenlenen “MAHZEN-6” operasyonlarında, organize suç örgütü elebaşı Cüneyt Dizdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 şüpheli yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA