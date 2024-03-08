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İstanbul'da asayiş uygulaması! 503 şüpheli yakalandı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2024
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İstanbul’da asayiş uygulaması! 503 şüpheli yakalandı

İstanbul'da dün gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, farklı suçlardan aranan şüphelilerden 503'ü yakalandı. Denetimlerde ayrıca 34 bin 489 araç ve 2 bin 299 motosiklet kontrol edildi. Sürücülere 846 bin 769 lira trafik cezası kesildi.

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