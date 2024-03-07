THY Şubat ayında 6,1 milyon yolcu taşıdı! İki aylık veriler de açıklandı

İKİ AYLIK VERİLER DE AÇIKLANDI

THY tarafından yapılan açıklamada, Ocak-Şubat 2024 dönemine ilişkin yolcu verilerine göre 2023'de 10,9 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 12,8 artarak 12,3 milyon olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısı Ocak - Şubat 2023 döneminde 4,4 milyon iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 14,4 artarak 5 milyon oldu. Yolcu doluluk oranı belirtilen dönemde 2023 yılının aynı dönemine göre 0,2 puan düşerek yüzde 80,8 oldu. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80,3 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 84,9 olarak gerçekleşti. 2024 Şubat ayı sonunda filodaki uçak sayısı 450 olduğu belirtildi.