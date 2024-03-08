Hamza Dağ ‘’Kadın ve Aile’’ projelerini tanıttı: İzmir'de yeni bir hikaye yazma yolundaki asli yol arkadaşlarım...
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İzmirli kadınların hayatını kolaylaştıracak, kadınların hayatın her alanın var olmasını sağlayacak ‘’Kadın ve Aile’’ projelerini tanıttı. Hamza Dağ, İzmir’e yeni bir hikâye yazmak için yola çıktıklarını ve bu yolda asli yol arkadaşları olarak kadınları gördüklerini vurguladı.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İzmirli kadınların hayatını kolaylaştıracak, kadınların hayatın her alanın var olmasını sağlayacak ''Kadın ve Aile'' projelerini tanıttı.
İzmir'de bir otelde düzenlenen ''Eşsiz İzmir Kadın ve Aile Lansmanı''na Cumhur İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ve çok sayıda kadın katıldı.
Lansman öncesi, farklı meslek gruplarından kadınların katıldığı ''Kadın ve Aile'' konulu Çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştay' dan çıkan sonuç raporu katılımcılara okundu.
İzmir'e yeni bir hikâye yazmak için yola çıktıklarını ve bu yolda asli yol arkadaşları olarak kadınları gördüklerini vurgulayan Hamza Dağ, '' Bizim hedefimiz, İzmir'in meselelerini hızlı bir şekilde çözerek şehrimizi layık olduğu şehircilik yapısına kavuşturmaktır. Bu hedefin gerçekleşmesindeki temel unsurlardan biri ise, kadınlardır. Biz, kadınların mutlu olduğu, ürettiği, her sahada kendisine alan bulduğu bir İzmir hayal ediyoruz.'' dedi.
''PROJELERİMİZİ 5 ANA BAŞLIKTA TOPLADIK''
"Neler yapabiliriz'i İzmir'in kadınlarına sorduklarını aldıkları cevaplar üzerine taleplerin ve ihtiyaçların tespit edildiğini söyleyen Dağ, ''Amacımız, İzmir'imizi mutlu, yaşanabilir, konforlu bir şehir kimliğine kavuşturmaktır. Konfordan kastım, hayatın her alanında var olan kadınlarımızın hayatını biraz olsun kolaylaştırabilmektir. Bu amacın, kadınların fikirleri ve dokunuşlarıyla çok daha kolay bir şekilde ulaşılabilir bir amaç olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, eğitimde, istihdamda, sosyal faaliyetlerde, tarımda ve kadının olduğu her yerde İzmir'in eşsiz kadınlarının hayatını kolaylaştıracağımız projelerimizi 5 ana başlıkta topladık.'' İfadelerini kullandı.
''KADINLARA, SOSYAL HAYATA KATILMALARI İÇİN BİR FIRSAT SUNACAĞIZ''
Hamza Dağ, ''Kadınlara birçok alanda eğitim fırsatları sunmak, büyükşehir olarak önceliklerimizden biri olacak. Bu kapsamda hangi iş kolunda olursa olsun şehrimizin hanımefendilerine mesleki eğitimler sunarak çalışma hayatlarını kolaylaştıracak, işlerinde daha yetkin hale gelmelerini sağlayacağız. Kuracağımız istihdam merkezleri sayesinde iş arayan kadınlarımıza destek verecek, personel ihtiyacı olan kurum ve firmalar arasında köprü olacağız. Kadın ve Çocuk Yaşam Merkezlerimizle İzmirli kadınlara çocuklarıyla birlikte sosyalleşebilmeleri amacıyla içerisinde kreş de bulunan yaşam merkezleri kuracağız. Böylelikle evlatlarını bırakamadığı için spor ve kültürel aktivitelerde bulunamayan kadınlara, sosyal hayata katılmaları için bir fırsat sunacağız.'' dedi.
"Anne İzmirim Kart" sayesinde kadınların, kamu kurumlarımızın sosyal imkânları ve özel sektörün sunduğu hizmetlere, özel avantajlarla ulaşabilecek, evlatlarının eğitim ve seyahat takiplerini yapabileceklerini ifade eden Hamza Dağ, '' Yeni evlenecek olup sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı çiftlerimize çeyiz ve düğün hediyesi vereceğiz. 5 yıl içinde inşa edeceğimiz 50 bin sosyal konutta hiç evi olmayan yeni evli çiftlerimize öncelik verecek, özel kontenjan açacağız.'' dedi.
''EĞİTİM VE KİŞİSEL GELİŞİMDE BENZERİ GÖRÜLMEDİK PROJELER HAZIRLADIK''
6 yaşından üniversite son sınıfa kadar çocukların ve gençlerin eğitim ve öğretim hayatlarına destek olacaklarını söyleyen Dağ,' İzmir'in birçok bölgesine okul öncesi de dahil olmak üzere ilkokul, ortaokul ve lise eğitimi alan evlatlarımızın faydalanabileceği, bilimsel çalışmalar ve deneyler gerçekleştirebileceği Bölgesel Küçük Bilim Merkezleri açacağız. Çocuk üniversiteleri kurarak, çocuklarımızın ilk yaşlarda yeteneklerini keşfedecek ve ailelerimize rehberlik hizmeti sunacağız. En kıymetli hazinemiz olan çocuklarımızın güvenliği ve sağlığı için Milli Eğitim Bakanlığımızla anlaşarak belediye bünyesinden her okula güvenlik ve temizlik görevlileri temin edeceğiz.' İfadelerini kullandı.
Aynı zamanda, Ailesinde özel gereksinimli bir ferdi bulunan vatandaşların seyahat etme, acil durum gibi nedenlerle bunları emanet edecekleri, "Mola Evleri" kuracaklarını ve Özel gereksinimli vatandaşlarımızın hareket kabiliyetlerini artırabilmek, fiziksel ve ruhsal anlamda kendilerini daha iyi hissedebilmelerini sağlamak için "Yaşam Becerileri Geliştirme Köyü" projemizi bir an evvel başlatacaklarını ekledi.
Yaşlı ve emeklilerinde unutulmadığı projelerde, Hamza Dağ, "Akıllı Saat Uygulaması"yla özellikle evlerinde yalnız yaşayan ve bakıma muhtaç olan yaşlı vatandaşların sağlığını anlık olarak takip edecek, acil durumlarda büyüklerin yardımına koşacaklarını ifade etti.
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