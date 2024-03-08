Hamza Dağ ‘’Kadın ve Aile’’ projelerini tanıttı: İzmir’de yeni bir hikaye yazma yolundaki asli yol arkadaşlarım...

''PROJELERİMİZİ 5 ANA BAŞLIKTA TOPLADIK''

"Neler yapabiliriz'i İzmir'in kadınlarına sorduklarını aldıkları cevaplar üzerine taleplerin ve ihtiyaçların tespit edildiğini söyleyen Dağ, ''Amacımız, İzmir'imizi mutlu, yaşanabilir, konforlu bir şehir kimliğine kavuşturmaktır. Konfordan kastım, hayatın her alanında var olan kadınlarımızın hayatını biraz olsun kolaylaştırabilmektir. Bu amacın, kadınların fikirleri ve dokunuşlarıyla çok daha kolay bir şekilde ulaşılabilir bir amaç olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, eğitimde, istihdamda, sosyal faaliyetlerde, tarımda ve kadının olduğu her yerde İzmir'in eşsiz kadınlarının hayatını kolaylaştıracağımız projelerimizi 5 ana başlıkta topladık.'' İfadelerini kullandı.