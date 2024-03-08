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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Volodimir Zelenskiy'den ortak basın toplantısı!

GÜNDEM Mehmet Karataş
Giriş Tarihi: 07.03.2024 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Volodimir Zelenskiy’den ortak basın toplantısı!

Başkan Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Barış Zirvesi için Türkiye'nin hazır olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız. Karadeniz girişimi küresel bir gıda krizinin önüne geçmişti. O anlaşma yine bu salonda yapılmıştı. Yeni bir mutabakat sağlanması için daha önce olduğu gibi elimizden gelen desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı. Öte yandan basın toplantısı kapsamında açıklamalarda bulunan Ukrayna lideri Zelenskiy, Türkiye'ye teşekkür ederek "Tüm konuları çözmeye hazırız" dedi.

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında yer alan satır başları:

"BARIŞ ZİRVESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Rusya'nın da dahil olacağı bir barış zirvesine ev sahipliği yapmaya hazırız. Karadeniz girişimi küresel bir gıda krizinin önüne geçmişti. O anlaşma yine bu salonda yapılmıştı. Yeni bir mutabakat sağlanması için daha önce olduğu gibi elimizden gelen desteği vermeye hazırız.

Ukrayna'nın Avrupa Atlantik kurumlarıyla bütünleşmesi hedefine desteğimiz bakidir. Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizin gündeminde yer alan konuları etraflıca ele aldık. İkili ticaretimizin istikrarlı bir seyir izlemesinden memnuniyet duyuyoruz. 10 milyar dolar ticaret hedefi için gayretlerimizi arttırmak konusunda mutabık kaldık. Pek çok firmamız arazideki çalışmalarına devam ediyor. Ukrayna'nın yeniden imarı çalışmalarına da güçlü şekilde destek vereceğiz. Ukrayna'nın yeniden inşası forumunu da İstanbul'da gerçekleştirdik.

ZELENSKIY'NİN AÇIKLAMALARI

Sayın Cumhurbaşkanı ve Türk halkına Ukrayna'nın egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan desteği için teşekkür ederim. Bugün her zamanki gibi verimli bir müzakere gerçekleştirdik.

Türkiye'nin aracılığı sayesinde ciddi sonuçlar elde ettik. Bundan sonraki çabaları bekliyoruz. Bugün ben Kırım Tatarları başta olmak üzere ilgili liste ilettim. Bu insanlar işgal altında olan Ukrayna topraklarında bulunuyor. Bugün barış planımıza dikkat çektik. Özellikle liderler düzeyindeki küresel zirve hazırlıklarıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi verdim.

Adil bir barış elde etmek istiyoruz. Ukrayna için acil bir barış. Ben savunma sanayi şirketleriyle bugün bir araya geldim. Savunma sanayi şirketleriyle görüşmekten memnuniyet duydum. Ekonomik iş birliğimiz açısından bu konuları çözmeye hazırız. Bugün burada bir anlaşma imzaladık. Bizim ticaretimizi kolaylaştıracak. Karadeniz bölgesi de çok önemli. Çok fazla gemi oradan geçti. Şimdiden 30 milyon tondan fazla tahıl o koridordan geçti. Ramazan ayı arifesinde herkese bir sakinlik dilemek istiyorum. Mübarek Ramazan ayı sırasında barışın biraz daha bize yakın olmasını diliyorum

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