Dolandırıcıların tehlikeli planı! Aman dikkat: "Oy kullanacağınız sandık değişti" yalanı
YSK'nın sayfasını kopyalayan dolandırıcılar, "Oy kullanacağınız sandık değişti" mesajıyla, sorgulama linki gönderiyor. Şüpheli linkin açılmasıyla bilgisayara gönderilen virüsle hem bilgiler ele geçiriliyor, hem de adım adım takip sağlanıyor.
Seçimler yaklaştıkça dolandırıcılar yeni taktikleriyle yeniden sahneye çıktı. Vatandaşlara mail ve SMS yoluyla ulaşan dolandırıcılar, partilerin ve Yüksek Seçim Kurulu'nun sitesini kullanıyor.
"Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti" benzeri mesajlar ve mailler atan dolandırıcıların, "Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Sorgulama Hizmeti" sayfasını da birebir kopyaladığı görülüyor.
Bu link üzerinden seçim kaydı sorgulaması yapılması isteniyor. Sorgulama yapmak isteyen vatandaşlardan adres ve telefon gibi iletişim bilgileri isteniyor.
ŞÜPHELİ LİNKİ AÇMAYIN
Uzmanlar, Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin listelerinin ardından hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinin değişmeyeceğine dikkat çekerek, "Şüpheli bir link geldiğinde bunu kendi bilgisayarınızdan açmayın" uyarısında bulunuyor.
Uzmanlar, şüpheli bir linkin açılması durumunda olabileceklerle ilgili olarak, "Sizden bilgi istenmese de o linki tıkladığınız zaman sizin bilgisayarınıza bir virüs gönderiliyor.
Ya sizin bilgisayarınız zombi olarak bir grup içerisinde internet saldırılarının bir elemanı haline geliyor. Ya da sizin bilgisayar üzerinden bastığınız her tuşun kaydı alınıyor. Klavye hareketlerini izlemeye alan dolandırıcılar tüm bilgilerinizi yönetmeye başlıyor" ifadelerini kullanıyor.
E-DEVLET'E BAKIN
Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nın internet sitesinden, e-devletten, YSK'nın seçmen sorgulama mobil uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebiliyor. Bunun dışındakilere itibar edilmemesi gerekiyor.
YSK'DAN UYARI
Öte yandan YSK'dan da oy kullanılacak sandığın öğrenilmesi konusunda önemli bir uyarı geldi. Seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin sadece belirtilen kanallar aracılığıyla yapılabildiğini vurgulayan YSK, bunlar dışında gelen e-posta, çağrı ya da mesajlara itibar edilmemesini istedi.
CANLI DATA DA KULLANIYORLAR
Dijitalleşmenin artmasıyla kimlik değiştiren dolandırıcıların başvurduğu son yöntemlerse tehlikenin boyutlarını gözler önüne seriyor.
Öyle ki elinize ulaşan YSK seçmen kağıdından kısa bir süre sonra ya da kargodan satışını gerçekleştirdiğiniz araca, sağlık sonuçlarınızdan internetten yaptığınız alışverişe kadar kayda giren birçok veri anlık olarak dolandırıcıların eline geçebiliyor.
Veri merkezlerini hackleyerek, buradaki dataları dolandırıcılara satan şebeke, organize şekilde milyonluk vurgunlar yapabiliyor.
CEP TELEFONUNA DİKKAT
Sadece SMS değil cepten de aynı vurgun hedefleniyor. Genellikle '444' 0212 veya '850' ile başlayan numaralardan arayan şebeke, "YSK'dan arıyoruz. Seçmen kaydınız ile ilgili bir değişiklik var.
Düzeltmemiz için bazı bilgiler gerekiyor" diyerek dolandırma sürecinin startını veriyor. YSK kesin listelerin ardından hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinin değişmeyeceğini belirtiyor.
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