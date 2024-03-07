Dolandırıcıların tehlikeli planı! Aman dikkat: "Oy kullanacağınız sandık değişti" yalanı

ŞÜPHELİ LİNKİ AÇMAYIN



Uzmanlar, Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin listelerinin ardından hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinin değişmeyeceğine dikkat çekerek, "Şüpheli bir link geldiğinde bunu kendi bilgisayarınızdan açmayın" uyarısında bulunuyor.

Uzmanlar, şüpheli bir linkin açılması durumunda olabileceklerle ilgili olarak, "Sizden bilgi istenmese de o linki tıkladığınız zaman sizin bilgisayarınıza bir virüs gönderiliyor.

Ya sizin bilgisayarınız zombi olarak bir grup içerisinde internet saldırılarının bir elemanı haline geliyor. Ya da sizin bilgisayar üzerinden bastığınız her tuşun kaydı alınıyor. Klavye hareketlerini izlemeye alan dolandırıcılar tüm bilgilerinizi yönetmeye başlıyor" ifadelerini kullanıyor.