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Son dakika | Suç örgütlerine "MAHZEN-4" operasyonu

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Giriş Tarihi: 07.03.2024 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
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Son dakika | Suç örgütlerine MAHZEN-4 operasyonu

Son dakika haberi...Mersin’de düzenlenen “MAHZEN-4” operasyonunda “Süleler” olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu 9 şüpheli yakalandı.

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