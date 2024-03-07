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"MAHZEN" operasyonları sürüyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.03.2024 08:44
Son dakika haberi... Mersin’de düzenlenen “MAHZEN-4” operasyonunda “Süleler” olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu 9 şüpheli yakalandı.
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MAHZEN operasyonları sürüyor
"MAHZEN" operasyonları sürüyor
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