İYİ Parti ile Yeniden Refah Partililer arasında arbede! Kartal’da birbirlerine girdiler

Olay yerine polis ekipleri geldi. Tartışmanın devam etmesi üzerine pankart asmaya çalışan kişiye saldıran İYİ Partililere polis engel olmaya çalıştı. Polis ekipleri, pankart asmak isteyen Yeniden Refah Partili kişiyi bir apartmana sokarak İYİ Partililerden uzaklaştırmaya çalıştı.