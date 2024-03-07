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Bakan Yerlikaya duyurdu! 'Bozdoğan-9' operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı

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Giriş Tarihi: 07.03.2024 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
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Bakan Yerlikaya duyurdu! ’Bozdoğan-9’ operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara, Antalya, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-9' operasyonunda 47 terör örgütü şüphelisinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar, yasaklı yayınlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

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