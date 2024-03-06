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TBMM Başkanı Kurtulmuş Fildişi Sahili Başbakanı Mambe ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.03.2024
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TBMM Başkanı Kurtulmuş Fildişi Sahili Başbakanı Mambe ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili Başbakanı Robert Beugre Mambe ile bir araya geldi. Başbakanlık Ofisi'ndeki görüşmede, Türkiye'nin son yıllarda Afrika'yla ilgili önemli adımlar attığını, 44 ülkede büyükelçiliğin bulunduğunu ve birçok ülkede de kültürel diplomasi kurumlarının çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

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