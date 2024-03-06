Emine Erdoğan ’Tarımda Kadın Emeği Zirvesi’nde konuştu: Ekilmemiş tek bir karış toprağımız kalmasın

'TOPRAĞA GELECEĞİ DE EKİYORUZ'

Tarımın en büyük zenginlik olduğunu söyleyen Erdoğan "Dünyamızda, el birliğiyle, kırsalı gençler için fırsatlarla dolu bir alana dönüştürelim. İnanıyorum ki, biz yerel ve bölgesel üretime sahip çıktıkça, hem geleceğimizi koruyacağız hem de kırsalımızı kalkındıracağız. Doğru tarım uygulamalarıyla, tabiata ihtiyaç duyduğu şifayı vereceğiz. Peygamber efendimiz, bir hadis-i şeriflerinde, 'Kimin tarlası varsa onu eksin. Kendisi ekmezse din kardeşine ektirsin' buyuruyor. Bir verip bin aldığımız toprağın, üzerimizde hakkı vardır. Bu hakkı, onu ekerek, koruyarak, zehirli maddelerden uzak tutarak teslim edebiliriz. Bu hususta sizlerden çok şey beklediğimi ifade etmek istiyorum. Gelin sizler bu konuda öncü olun. Ekilmemiş tek bir karış toprağımız kalmasın. İmece kültürümüzü burada da yürürlüğe koyalım. El birliğiyle ekelim, el birliğiyle toplayalım. Toprağa yalnızca karnımızı doyuracak ürünü değil, geleceği de ektiğimizi hiç aklımızdan çıkarmayalım" diye konuştu.

'KİMYASAL GÜBRELER TOPRAĞA YORUYOR'

Emine Erdoğan, kompost gübrenin toprağı zenginleştirdiğini, su tutma kapasitesini artırdığını, üzerinde yetişen bitkiler için de şifa olduğunu aktardı. Kimyasal gübreler ve zirai ilaçların toprağı yorduğunu, küstürdüğünü belirten Erdoğan, "Mesela, biz Külliye'de oluşan organik atıklarımızı kompost gübreye dönüştürüyor ve park bahçe faaliyetlerimizde kullanıyoruz. Bahçede gördüğünüz bütün bitkiler kompost gübre ile beslenip serpiliyor. Böylece kimyasal gübrelerin toprakta birikmesini, derinlere sızarak yer altı sularına karışmasını ve gaz halinde havayı kirletmesini de engellemiş oluyoruz" ifadelerini kullandı. Tarım uygulamaları ve toprak kalitesinin toplum sağlığını doğrudan etkilediğine dikkati çeken Emine Erdoğan, sofraya koyulan ürünlerin sağlıklı bir topraktan gelmediği takdirde nesillerin sağlığını bozduğunu söyleyerek, "Kimyasal ilaç ve gübrelere alternatif doğal yöntemleri kullanmazsak, biyoçeşitliliğimiz de tehlike altına giriyor. Oysa bu topraklar, Yaradan'ın yeryüzüne nakşettiği muhteşem bir eserdir. Attığımız her adımda, toprağa ve tabiata muamelemizde, bu gerçeği hiç unutmayalım" dedi.