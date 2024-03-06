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İstanbul depreme ne kadar hazır? Japon deprem uzmanı uyardı: Marmara’da her an deprem olabilir olacak deprem en az 7,5 büyüklüğünde

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Giriş Tarihi: 06.03.2024 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
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İstanbul depreme ne kadar hazır? Japon deprem uzmanı uyardı: Marmara’da her an deprem olabilir olacak deprem en az 7,5 büyüklüğünde

Türkiye 2 gündür adeta beşik gibi sallanıyor. Çanakkale, Kahramanmaraş, Hatay ve Muğla merkezli, en küçüğü 4 büyüklüğündeki depremler birçok ilde hissedildi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban ve Japon deprem uzmanı aktardı. İşte o önemli uyarılardan detaylar…

Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sık sık deprem meydana gelmektedir. Geçen yıl Şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş ve çevresindeki on ili etkileyen büyük depremlerin ardından ülkenin deprem paniği devam etmekte.

Peki bu depremler ve artçı sarsıntıları ne anlama geliyor? İstanbul depreme ne kadar hazır? Detayları Japon deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki aktardı. İşte satır başlıkları;

Japon deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki

4,9'luk deprem hangi fayda oldu?

Çanakkale'de iki gün önce 4,9'luk deprem oldu fakat orada günde bir veya iki kere deprem oluyordu. Artık o bölgede çok büyük deprem beklendiği söylenebilir.

Kuzey Anadolu fay hattı var ve 1999'da Kocaeli'nde deprem olduğu yere kadar kırıldı ve Çanakkale'nin kuzey tarafında tarafında 1912'de deprem oldu bu aradaki deprem Çanakkale'ye kadar uzanıyor. Bu bölgede 4,9'luk deprem aslında az çünkü biz burada en az 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz. Çanakkale, Gemlik, Bursa, İnegöl'de veya Bandırma hattı üzerinde ilk deprem olur diye düşünüyorum.

İstanbul depreme ne kadar hazır?

1999 depreminde fay hattının bir kısmı zaten kırıldı fakat 8 tane aktif fay hattı bulunmakta. Bu fay hatlarının kırılması sonucunda 8 büyüklüğünde de deprem olabilir, 7 büyüklüğünde deprem de meydana gelebilir.

İstanbul'un yapı stoku nasıl?

Eski binalar bu gelecek olan depremler için evet çok sıkıntılı fakat biz önce binanın zeminine bakmalıyız. Mesela 1999 depreminde İstanbul'da sıkıntı olmadı ama Küçükçekmece, Avcılar gibi yumuşak zeminli bölgelerde hasar oldu. Yani eski Atatürk Havalimanı'nındın sonra tamamen yumuşak zemin ve maalesef 2000'den önceki binalarda riskli. 7,5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir Marmara'da Çanakkale'de bunu göstergesi.

Doğu Anadolu fay hattı 2020'de Elazığ depreminde ve 2023'te Maraş'ta oldu ve 2 hafta sonra da Hatay'da meydana geldi. Türkiye domino taşları gibi ve Hatay'dan Akdeniz'e deniz kadar iniyor ve burada tsunami meydana gelebilir veya domino taşı geriye dönebilir Bingöl, Muş, Bitlis ve Van'a kadar dönebilir. Aynı zamanda İzmir'de tehlikeli evet orada yakın zamanda deprem oldu fay hattı kırılmadı orada da.

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