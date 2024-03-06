İstanbul depreme ne kadar hazır? Japon deprem uzmanı uyardı: Marmara’da her an deprem olabilir olacak deprem en az 7,5 büyüklüğünde

Kuzey Anadolu fay hattı var ve 1999'da Kocaeli'nde deprem olduğu yere kadar kırıldı ve Çanakkale'nin kuzey tarafında tarafında 1912'de deprem oldu bu aradaki deprem Çanakkale'ye kadar uzanıyor. Bu bölgede 4,9'luk deprem aslında az çünkü biz burada en az 7 büyüklüğünde deprem bekliyoruz. Çanakkale, Gemlik, Bursa, İnegöl'de veya Bandırma hattı üzerinde ilk deprem olur diye düşünüyorum.