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İTÜ yangın neden çıktı, söndürüldü mü, son durum ne? Yaralı var mı? İTÜ Maslak yangın Video izle SON DAKİKA!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2024 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
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İTÜ yangın neden çıktı, söndürüldü mü, son durum ne? Yaralı var mı? İTÜ Maslak yangın Video izle SON DAKİKA!

Son dakika haberleri... İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maslak Yerleşkesi'nde yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. Yangının çıkış nedeni merak ediliyor. İşte konuya ilişkin son gelişmeler...

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa - Maslak kampüsünde çıkan yangın, bölgede endişe yarattı. Olayın hemen ardından, çok sayıda itfaiye ekibi hızla harekete geçerek yangına müdahale için olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabalarıyla yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı bildirilirken, henüz yangının nedeni ve olası zararlar hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

İTÜ Ayazağa yerleşkesinde yangın çıktı. Ekipler olay yerine sevk edildi.

AHaber CANLI YAYIN

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Detaylar geliyor...

YARALI VAR MI?

Henüz çıkan yangında yaralı olup olmadığı bilinmiyor. Resmi bir açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

İTÜ yerleşkesinde yangın! İTİ YERLEŞKESİNDE YANGIN!

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