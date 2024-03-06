İTÜ yangın neden çıktı, söndürüldü mü, son durum ne? Yaralı var mı? İTÜ Maslak yangın Video izle SON DAKİKA!

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa - Maslak kampüsünde çıkan yangın, bölgede endişe yarattı. Olayın hemen ardından, çok sayıda itfaiye ekibi hızla harekete geçerek yangına müdahale için olay yerine sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabalarıyla yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı bildirilirken, henüz yangının nedeni ve olası zararlar hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.