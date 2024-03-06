Ortaklarına iyi bak Özgür Efendi! DEM’in adayı hakkında şoke eden gerçek! Terör örgütünün kuryesi Faysal Sarıyıldız’ın yeğeni çıktı...

Anlaşma gereği DEM Parti büyükşehirde CHP adayını destekleyecek, CHP ise Akdeniz ve Toroslar ilçelerini peşkeş çekerek bu iki ilçeyi DEM Parti'ye bırakacaktı.

AKDENİZ'DE TAVŞAN ADAY

CHP, Akdeniz'de DEM Parti'ye 'örtülü' destek verecek.

Akdeniz ilçesinde başkan adaylığı başvurusu bile bulunmayan Kadın Kolları Başkanı Nesibe Teker Hazim'i düşük profilli aday olarak gösteren CHP Genel Merkezinin, 'kazanamayacak aday' algısı nedeniyle seçmenlerini DEM Parti'ye daha kolay yönlendirebileceği öne sürüldü.