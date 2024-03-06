Ortaklarına iyi bak Özgür Efendi! DEM'in adayı hakkında şoke eden gerçek! Terör örgütünün kuryesi Faysal Sarıyıldız'ın yeğeni çıktı...
Türkiye yerel seçimlere giderken CHP ve PKK'nın partisi olan DEM Parti arasındaki ittifak genişliyor. CHP ile Mersin'de ittifak kurulurken Akdeniz ilçesinde aday gösterilen Hoşyar Sarıyıldız'ın, terör suçundan aranan 'devamsızlık' gerekçesiyle de milletvekilliği düşürülen HDP'den Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın yeğeni olduğu ortaya çıktı.
31 Mart 2024 yerel seçimleri kapsamında terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Partisi, Mersin'de CHP ile ittifak anlaşması kurdu.
Anlaşma gereği DEM Parti büyükşehirde CHP adayını destekleyecek, CHP ise Akdeniz ve Toroslar ilçelerini peşkeş çekerek bu iki ilçeyi DEM Parti'ye bırakacaktı.
AKDENİZ'DE TAVŞAN ADAY
CHP, Akdeniz'de DEM Parti'ye 'örtülü' destek verecek.
Akdeniz ilçesinde başkan adaylığı başvurusu bile bulunmayan Kadın Kolları Başkanı Nesibe Teker Hazim'i düşük profilli aday olarak gösteren CHP Genel Merkezinin, 'kazanamayacak aday' algısı nedeniyle seçmenlerini DEM Parti'ye daha kolay yönlendirebileceği öne sürüldü.
DEM PARTİ'DEN AKDENİZ'DE İKİ ADAY
DEM Parti Akdeniz'de, Nuriye Arslan ile Hoşyar Sarıyıldız'ı isimlerini aday çıkardı.
Bu adaylardan Hoşyar Sarıyıldız'ın, 17 Haziran 2009'da terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklanan ve PKK'nın Suriye'den getirip Türkiye'ye sokmak istediği silahları arabasıyla taşıyarak terör örgütünün Suruç yapılanmasına teslim ettiği gerekçesiyle fezlekesi bulunan Faysal Sarıyıldız'ın yeğeni olduğu ortaya çıktı.
AMCA SARIYILDIZ, HENDEK OPERASYONLARI SONRASINDA FRANSA'YA KAÇTI
DEM Parti Akdeniz Belediye Başkan Adayı Hoşyar Sarıyıldız'ın amcası Faysal Sarıyıldız kimdir; 17 Haziran 2009'da terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınarak tutuklandı ve Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
Siyasi tutuklu ve hükümlülerin Türkiye genelinde birçok cezaevinde başlattığı süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine 15 Ekim 2012'de katıldı. 4 Ocak 2014'te tahliye edildi.
PKK'nın Suriye'den getirerek Türkiye'ye sokmak istediği silahları arabasıyla taşıdığı ve terör örgütünün Suruç yapılanmasına teslim ettiği gerekçesiyle fezlekesi bulunmaktadır.
2015 yılında başlayan Hendek operasyonları sonrası Fransa'ya kaçarak sığınma talep etti.
Bu noktadan itibaren Türkiye dışında yaşayan Sarıyıldız hakkında Türkiye'de 'terör soruşturmaları' kapsamında gözaltı ve yakalama kararı çıkarıldı. 27 Temmuz 2017'de "devamsızlık" gerekçesiyle de milletvekilliği düşürüldü.
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