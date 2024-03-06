İstanbullulara yutturulmak istenen "Yaşam Vadileri" gerçeği! Acemi yalancı İmamoğlu

İŞTE KONUYLA İLGİLİ GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARAN O GÖRÜNTÜLER

-16 Şubat'ta 21 adet yaşam vadisi yaptığını sosyal medyadan beyan eden CHP'li İBB Başkan İmamoğlu, kendi projelerini açıkladığı sitesinde ise 12 adet yaşam vadisi tamamladığını belirtiyor. Bu yaşam vadilerinin 3 tanesinin daha açılışı yapılmamış.