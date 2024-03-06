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İstanbullulara yutturulmak istenen "Yaşam Vadileri" gerçeği! Acemi yalancı İmamoğlu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.03.2024 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
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İstanbullulara yutturulmak istenen Yaşam Vadileri gerçeği! Acemi yalancı İmamoğlu

İstanbul'un 5 yıldır süren "eser ve hizmet siyaseti" hasreti 31 Mart'ta sona erecek. Megakentin işleyen her noktasını bozan İmamoğlu "yaşam vadileri" yalanını da eline yüzüne bulaştırdı. CHP'li Başkan, var olan eserlerin önüne arkasına göstermelik yeni şeyler koyarak "algı belediyeciliğini" başka bir noktaya taşıdı. İşte uydu görüntüleriyle yalanlar ve gerçekler...

Daha önce yapılan metro hatlarıyla eski afişlerini yalanlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sefer de İstanbul'da yapılan yeşil vadi sayısını artırdı.

15 OCAK'TA 11, 16 ŞUBAT'TA 21

15 Ocak'ta yaptığı paylaşımda İstanbul'da 11 yaşam vadisi yaptıklarını söyleyen İmamoğlu, 16 Şubat'ta yaptığı paylaşımda sayıyı 21'e yükseltti. İmamoğlu ayrıca, yeniden seçilmesi halinde 35 yaşam vadisi daha yapacaklarını vadetti.

Soldaki paylaşım 15 Ocak, sağdaki paylaşım 16 Şubat'a ait.

METRO HATTINI DA 20 KİLOMETRE "UZATTI"

Seçim vaatlerinin büyük kısmını gerçekleştirmediği için sıkça eleştirilerin hedefinde olan Ekrem İmamoğlu; 47,3 kilometre metro yaptığını söylerken, son günlerde 65,1 kilometreye çıkarmıştı.

Öte yandan, başkan adaylığı döneminde 5 yılda 230 kilometre vadeden İmamoğlu'nun, geçtiğimiz süre içinde sadece 8 kilometre metro yapması da kamuoyunda gündem olmuştu.

İŞTE KONUYLA İLGİLİ GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARAN O GÖRÜNTÜLER

-16 Şubat'ta 21 adet yaşam vadisi yaptığını sosyal medyadan beyan eden CHP'li İBB Başkan İmamoğlu, kendi projelerini açıkladığı sitesinde ise 12 adet yaşam vadisi tamamladığını belirtiyor. Bu yaşam vadilerinin 3 tanesinin daha açılışı yapılmamış.

-Yapıldığını belirttiği yaşam vadileri uydudan incelendiğinde 2018 ve 2022 yıllarındaki uydu görüntüleri algı belediyeciliğinin resme dökülmüş halini ortaya koyar nitelikte.

-Kadıköy Kurbağalıdere Yaşam Vadisi diye ifade edilen yer Kadıköy'de yıllardır bulunan Yoğurtçu Parkı. Aslında yapılan sağına soluna 2-3 adet yeni bir şeyler koyup mevcut parkın adını değiştirip vatandaşa hizmet diye yutturmaya çalışmak.

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