Bakan Kacır ve Bakan Şimşek Batman’da açılış töreninde konuştu: Bilim ve teknolojide güçlü Türkiye!

Açılış töreninde konuşan Bakan Kacır, yatırımın hayırlı olmasını dileyerek, "Teknolojik gelişim ve dijital dönüşüm tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de yeni bir devrimin kapılarını aralıyor.

Yapay zeka, artırılmış gerçeklik, büyük veri analitiği, robotik gibi bilgi teknolojilerinin sağlık sektöründe kullanımının yaygınlaşması teşhis ve tedavi hizmetlerinin sunum şekli ve kalitesinde önemli dönüşümlere sebep oluyor. Ancak Covid-19 salgını, teknolojik dönüşümün etkisiyle hızla gelişen sağlık sektörünün pek çok açıdan sorgulanmasına sebep oldu. Dünyanın en güçlü ekonomileri arasında yer alan ülkeler, salgın karşısında güçlerinin ne kadar kırılgan olduğu gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Türkiye ise hem içerde salgınla mücadele ederek sağlık sistemini etkin bir şekilde yönetmeyi başardı. Hem de 160 ülke ve 14 uluslararası kuruluşun salgınla mücadelesine tıbbi ekipman ve ayni yardımlarla destek verdi. Buradaki en önemli etkenler kuşkusuz ki Türkiye'nin geleceği öngören bir sağlık hizmetleri altyapısı ve planlaması ile donanımlı ve fedakar sağlık insan gücüne sahip olmasıdır" dedi.