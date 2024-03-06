Başkan Erdoğan Elazığ mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'da katıldığı mitingde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "7 gün 24 saat terör operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Tepelerine biniyor, saklandıkları mağaraları dar ediyoruz" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'da katıldığı mitingde önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:
65 bin kişi var dediler. Soruyorum 65 bin Gakkoş olduğu yerde Elazığ seçimlerini kim kazanır, evelallah Gakkoşlar kazanır. Pazar sahur, pazartesi iftar hazırız değil mi? Depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 11 ay sonra sizlerle kucaklaşmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Elazığ seçimlerde Cumhurbaşkanlığında yüzde 67,2 oranında destek verdi. Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde oy oranlarıyla Gakkoşlar bir kez daha bu kardeşinizin yanında yer aldı. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aziz şehrin gençleri hazır ve kararlı. Gakkoşlar sevdi mi tam sever. 31 Mart'ta bir kez daha sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Aynı güçlü duruşu 31 Mart'ta da bekliyoruz.
"TERÖRLE MÜCADELEYİ SINIRLARIMIZIN ÖTESİNE TAŞIDIK"
Milletin evlatlarına asla ihanet edilmez. Nerede bir terörist varsa tepelerine biniyoruz. Uzun yıllar terörle anılan yerlerde artık huzur ve güven hakim. Girilemez denilen ne kadar yer varsa hepsine girdik, hepsini temizledik. Operasyonlarımız aralıksız devam ediyor. Terörle mücadeleyi sınırlarımızın ötesine taşıdık. Terör bataklığını kurutuyoruz. Birilerinin Suriye'de teröristan kurdurma hayalleri vardı. Bu hayalleri yırtıp attık. Irak'ın kuzeyinde güzel neticeler alacağız. Elazığ en çok şehit veren illerimizin arasında yer alıyor. Kiralık katil sürülerinin kökünü kurutacağız. Topraklarımıza göz dikenlerden bunu hesabını misliyle soruyoruz ve soracağız. Buradan bir kez daha Elazığ'a iradesine sahip çıktığı için teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 31 Mart akşamı Palu'dan farklı bir ses bekliyorum. Ekonomide ihracatta istihdamda üretimde sürekli yeni başarılara imza atıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda 5. nesil savaş uçağımız KAAN gökyüzüyle buluştu. Türkiye bu alanda dünyanın ilk dört ülkesi arasında yer aldı. Nerede bu CHP? İnşallah 2028'de KAAN'ı savaş uçağı filomuza dahil etmeye başlıyoruz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ramazan'ın ilk günü okunacak Fetih Suresi ARAPÇA-TÜRKÇE | Fetih suresinin anlamı nedir? İşte faziletleri...
- İstanbullular hemen önleminizi alın! 22 ilçe için resmi açıklama geldi: Saat 9'dan itibaren... Mumları, fenerleri ve jeneratörleri doldurun!
- Ramazan Pidesi Fiyatları 2024 | İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... Ramazan pidesi kaç gram, kaç TL? Yumurtalı, sade pide fiyat listesi
- Bankalar Mart 2024 faiz oranlarını yeniledi! Aylık 39.000 TL kazancı
- Resmen duyurdular! Milli kaleci Galatasaray'a hayırlı uğurlu olsun!
- İTÜ yangın neden çıktı, söndürüldü mü, son durum ne? Yaralı var mı? İTÜ Maslak yangın Video izle SON DAKİKA!
- Hemen kontrol edin! Adınıza e-Devlet'te paranız birikmiş olabilir!
- 2 yılda 33 kilo verdiren Zuhal Topal diyeti! 47'lik sunucu 20'liklere taş çıkarıyor! Tek yöntemle çatır çatır eriyin
- Emekliye yeni zam tablosu şekilleniyor! 4A, 4B'liye %24'lük oran şimdiden göründü! İşte A'dan Z'ye maaş hesaplaması
- Bugün okullar tatil mi? 6 Mart Çarşamba hangi illerde okullar tatil edildi? Mersin, Antalya, İstanbul, Ankara... Valilik-MEB açıklamaları
- Sahur Duası Arapça-Türkçe 🤲 | Sahurda okunacak dualar neler? Peygamber Efendimizin sahur hakkındaki hadisleri...
- Teravih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Teravih namazı yatsıdan önce mi kılınır? Evde teravih namazı kılınışı ve okunacak dualar/sureler