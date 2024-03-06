Başkan Erdoğan Elazığ mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor

"TERÖRLE MÜCADELEYİ SINIRLARIMIZIN ÖTESİNE TAŞIDIK"



Milletin evlatlarına asla ihanet edilmez. Nerede bir terörist varsa tepelerine biniyoruz. Uzun yıllar terörle anılan yerlerde artık huzur ve güven hakim. Girilemez denilen ne kadar yer varsa hepsine girdik, hepsini temizledik. Operasyonlarımız aralıksız devam ediyor. Terörle mücadeleyi sınırlarımızın ötesine taşıdık. Terör bataklığını kurutuyoruz. Birilerinin Suriye'de teröristan kurdurma hayalleri vardı. Bu hayalleri yırtıp attık. Irak'ın kuzeyinde güzel neticeler alacağız. Elazığ en çok şehit veren illerimizin arasında yer alıyor. Kiralık katil sürülerinin kökünü kurutacağız. Topraklarımıza göz dikenlerden bunu hesabını misliyle soruyoruz ve soracağız. Buradan bir kez daha Elazığ'a iradesine sahip çıktığı için teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 31 Mart akşamı Palu'dan farklı bir ses bekliyorum. Ekonomide ihracatta istihdamda üretimde sürekli yeni başarılara imza atıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda 5. nesil savaş uçağımız KAAN gökyüzüyle buluştu. Türkiye bu alanda dünyanın ilk dört ülkesi arasında yer aldı. Nerede bu CHP? İnşallah 2028'de KAAN'ı savaş uçağı filomuza dahil etmeye başlıyoruz.