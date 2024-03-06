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Başkan Erdoğan Elazığ mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor

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Giriş Tarihi: 06.03.2024 Güncelleme Tarihi: 06.03.2024
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Başkan Erdoğan Elazığ mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'da katıldığı mitingde önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "7 gün 24 saat terör operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Tepelerine biniyor, saklandıkları mağaraları dar ediyoruz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'da katıldığı mitingde önemli açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

65 bin kişi var dediler. Soruyorum 65 bin Gakkoş olduğu yerde Elazığ seçimlerini kim kazanır, evelallah Gakkoşlar kazanır. Pazar sahur, pazartesi iftar hazırız değil mi? Depremlerde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum. 11 ay sonra sizlerle kucaklaşmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Elazığ seçimlerde Cumhurbaşkanlığında yüzde 67,2 oranında destek verdi. Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde oy oranlarıyla Gakkoşlar bir kez daha bu kardeşinizin yanında yer aldı. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aziz şehrin gençleri hazır ve kararlı. Gakkoşlar sevdi mi tam sever. 31 Mart'ta bir kez daha sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Aynı güçlü duruşu 31 Mart'ta da bekliyoruz.

"TERÖRLE MÜCADELEYİ SINIRLARIMIZIN ÖTESİNE TAŞIDIK"

Milletin evlatlarına asla ihanet edilmez. Nerede bir terörist varsa tepelerine biniyoruz. Uzun yıllar terörle anılan yerlerde artık huzur ve güven hakim. Girilemez denilen ne kadar yer varsa hepsine girdik, hepsini temizledik. Operasyonlarımız aralıksız devam ediyor. Terörle mücadeleyi sınırlarımızın ötesine taşıdık. Terör bataklığını kurutuyoruz. Birilerinin Suriye'de teröristan kurdurma hayalleri vardı. Bu hayalleri yırtıp attık. Irak'ın kuzeyinde güzel neticeler alacağız. Elazığ en çok şehit veren illerimizin arasında yer alıyor. Kiralık katil sürülerinin kökünü kurutacağız. Topraklarımıza göz dikenlerden bunu hesabını misliyle soruyoruz ve soracağız. Buradan bir kez daha Elazığ'a iradesine sahip çıktığı için teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 31 Mart akşamı Palu'dan farklı bir ses bekliyorum. Ekonomide ihracatta istihdamda üretimde sürekli yeni başarılara imza atıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda 5. nesil savaş uçağımız KAAN gökyüzüyle buluştu. Türkiye bu alanda dünyanın ilk dört ülkesi arasında yer aldı. Nerede bu CHP? İnşallah 2028'de KAAN'ı savaş uçağı filomuza dahil etmeye başlıyoruz.

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