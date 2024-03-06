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CHP'li meclis üyesinden polislere darp!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.03.2024
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CHP’li meclis üyesinden polislere darp!

İzmir'de, Narlıdere Belediyesi CHP’li Meclis Üyesi Pelin Turhan, kimlik kontrolü sırasında tartıştığı polis memurlarını darbettiği suçlamasıyla gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Turhan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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