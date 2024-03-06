Hizmet ve eser siyaseti! Murat Kurum milletle el ele gönül gönüle: Endişe etmeyin 31 Mart gecesi bu şehrin gerçek hizmetkarları geliyor

Programda Kurum'a Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ile birçok vatandaş eşlik etti. Temel atma töreninde konuşan Kurum, "İstanbul'umuzun maalesef şu son beş yılı kayıtlara ne olarak geçti biliyor musunuz? Tahribat dönemi olarak geçti. İstanbul, bu yolcu adayın elinde her gün mağdur ediliyor. Bir de kalkmışlar pişkin pişkin ne diyorlar biliyor musunuz? 'İstanbul başardı' diyorlar. Kardeşlerim İstanbul neyi başardı? Ben size söyleyeyim; İstanbul sizin bunca ihmalinize, bunca terk edilmişliğinize rağmen ayakta kalmayı başardı. İstanbul tutulmayan sözlere rağmen hükümetimizin destekleriyle, eserleriyle ayakta kalmayı başardı. Sizin başardığınız eserleriniz yok mu? Bunların da başardığı eserler var. Ne var biliyor musunuz? Yanan otobüsler var, ters yönde ilerleyen yürüyen merdivenler var, bozulan metrolar bozulan metrobüsler var. Saatlerce süren trafik, bir de beş yılda 8 km metro hattı var. Bu yönetimin beş yılda başlayıp da bitirdiği tek şey oldu. O da İstanbul'u bitirmek oldu" dedi.