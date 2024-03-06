AK Parti İstanbul İl Başkanı A Haber’de! Seçmen nasıl ikna edilecek? Otopark sorunu nasıl çözülecek?
Ak Parti seçim çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yerel seçime son 25 gün kaldı ve saha çalışmaları nasıl ilerliyor? AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe A Haber’de soruları yanıtladı. İşte detaylar…
İstanbul'un 5 yıllık belediye sınavı son bulacak mı? Seçmen nasıl ikna edilecek? AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe A Haber'de hem soruları yanıtladı hem de seçmenle yüz yüze iletişim stratejisini anlattı. İşte satır başlıkları;
"Son zamanlara geldik. Geri sayım içerisindeyiz. Murat başkanımızın ilan edildiğinden milletimizle iç içe yoğun bir tempo içerisindeyiz."
"İl başkanlığım döneminde bende ilk defa bir yerel seçim geçiriyorum. Türkiye'de yerel yönetimlerde anlayış değişliğinin bir İBB veya Belediye başkanı kenti için ne yapmalı nasıl hizmet etmeli bu anlamda bir devrimin tarihi Başkan Erdoğan'ın Belediye Başkanı seçildiği tarih. Aslında halka göre edilmiyordu halka rağmen hizmet ediliyordu. Başkan Erdoğan sayesinde bu vizyonu tam tersine çevirdi."
"İstanbulumuzda 7.5 milyon kapı var biz 31 Mart'a kadar buralarda selam vermedik yer bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımızın sıkmadık el çalmadık kapı bırakılmasın siyaseti ile devam ettirmeye çalışıyoruz."
"Yerel yönetimlerde biz bir markayız. Bugün itibariyle vereceğimiz örnek ortaya koyacağımız projeler noktasında bizim bu işi öne çıkarmamız lazım. AK Parti yerel yönetimleri bir markadır olarak bizim bir adımız var ve bununla beraber İstanbul'un bugün ki problemlerini ve geleceğini nereye taşıyacağımız söylüyoruz."
"Parametrelerle baktığımız zaman CHP'li İBB yönetimi o gün İstanbul Büyükşehir belediyesini getirdiği nokta ile bugün getirdiği nokta arasında çokta büyük bir farklılık yok. Olaya bütçe, yapı stokunun yenilenmesi, işçi alımları olarak bakıyorsunuz, İETT, metro olarak bakıyorsunuz o gün ki beceriksizlik başarısızlığın bugünde aynı olduğunu görüyorsunuz. Biz diyoruz ki şu an ki İBB yönetimi bütçesel açıdan batırıyor, geleceğini yok ediyor ve İstanbul'u küçültüyor. İBB sadece yönetimi sadece belediyeyi değil İstanbullunda bütçesini batırdı."
"Bu kitap İstanbul'un kaybolan yılları ile ilgili ve burada ki tüm belgeler ve veriler Büyükşehir belediyesinin yayınlarından oluştu aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanının açıklamalarından oluşturtuldu. Burada engelleniyoruz balonuyla temelde iki şey söylüyorlar. İlki bütçe gerçekleşmelerinde AK Parti döneminde yüzde 70 küsürlerde iken vergiden ve iller bankasından büyükşehirin bütçesine gelen pay şimdi ise yüzde 90'lara çıkmış."
"Sadece İBB değil Türkiye'deki tüm belediyelerin vergi ödemeleri ve iller bankası payları ödenmiştir. Orantısal olarak da yüzde 15 İBB pay almıştır. İBB sadece yönetimi sadece belediyeyi değil İstanbullunda bütçesini batırdı. Ankara'dan Hükûmetler bankasından gelen parada bir kuruş eksik yok tam tersi orantısal olarak artış var. Bu artışın olmasında ki sebep öz kaynak üretmede ki İBB'nin Ekrem Bey'in başarısızlığından kaynaklanıyor."
"2023 yılı bütçesi 300 milyar civarında şu an ise 516 milyar. İstanbul Belediye Başkan çıksın desin ki yasal olarak almam gereken bir kuruşu eksik verdi diyemez bu bir algı balonudur. Birçok konuda engelleniyoruz imajını bu tip yalanlara başvuruyorlar. Rakam ortada AK Parti döneminden yüzde 15 fazla pay almış öz kaynağı düşürmüş."
"Diğer bir yalanları da mecliste AK Parti meclis üyelerinin meclisine gelen dosyalara evet ya da hayır demesini gündem ediyorlar. Birinci balon zaten patlak bir balon rakamlar ortada AK Parti döneminden yüzde 15 fazla pay almış öz kaynağı düşürmüş. Meclis'e AK Parti'nin Büyükşehir'de iktidarda olduğu döneminde gelen 6 bin 500 dosyanın bin 800 küsürüne CHP ve Ekrem Bey hayır demiş. Borçlanma ile ilgili biz 22 dosya getirmişiz CHP 20 tanesine hayır demiş. Kendileri 57 dosya getirmiş 56 tanesi mecliste kabul edilmiş. Dolayısıyla CHP belediyenin bizim dönemimizde çalışmaması için elinden geleni yapmış bizde İstanbul'a hizmet edilecek diye her konuda kolaylaştırıcı bir yöntem ve yol izlemişiz. Hesap ortada başaramadınız, beceremediniz."
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