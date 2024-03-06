AK Parti İstanbul İl Başkanı A Haber’de! Seçmen nasıl ikna edilecek? Otopark sorunu nasıl çözülecek?

"Diğer bir yalanları da mecliste AK Parti meclis üyelerinin meclisine gelen dosyalara evet ya da hayır demesini gündem ediyorlar. Birinci balon zaten patlak bir balon rakamlar ortada AK Parti döneminden yüzde 15 fazla pay almış öz kaynağı düşürmüş. Meclis'e AK Parti'nin Büyükşehir'de iktidarda olduğu döneminde gelen 6 bin 500 dosyanın bin 800 küsürüne CHP ve Ekrem Bey hayır demiş. Borçlanma ile ilgili biz 22 dosya getirmişiz CHP 20 tanesine hayır demiş. Kendileri 57 dosya getirmiş 56 tanesi mecliste kabul edilmiş. Dolayısıyla CHP belediyenin bizim dönemimizde çalışmaması için elinden geleni yapmış bizde İstanbul'a hizmet edilecek diye her konuda kolaylaştırıcı bir yöntem ve yol izlemişiz. Hesap ortada başaramadınız, beceremediniz."

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