İçişleri Bakanı Yerlikaya İSO Meclis Toplantısı’nda konuştu: Türkiye’de 94’ü bombalı eylem olmak üzere toplam 128 terör eylemi engellendi

Odakule'deki İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanlığı Meclis Toplantısında konuşan Yerlikaya, yurt içinde ve dışında ülke olarak terörle mücadeleye devam ettiklerini söyledi.

Yurt içinde İçişleri Bakanlığı olarak emniyet, jandarma ve istihbarat birimleriyle şehirde ve kırsalda operasyonlara imza attıklarını belirten Yerlikaya, Türkiye'nin gri listeden çıkması için gerekli çalışmaları yaptıklarına aktardı.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde koordine olduklarını belirterek, "Gri listeden çıkış ülke ekonomimiz için büyük önem taşıyor. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek bu konu hakkında özel olarak çalışıyor. İçişleri Bakanlığı olarak biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu konuda büyük yol kat ettik. İnşallah ülkemizin haziran ayında gri listeden çıkmasını bekliyoruz." diye konuştu.

"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR DURMAYACAĞIZ"

Şehirlerin rekabetinin, devletlerin rekabetinden daha güçlü olduğu bir zamanda yaşandığını kaydeden Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"PKK ve benzeri terör örgütüyle ilgili bir Türkiye bir de İstanbul projeksiyonu yapıyoruz. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız. Biz 'Türkiye Yüzyılı'nda terörle anılan bir ülke olmamakta kararlıyız, inançlıyız' diyoruz. Zaten 22 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bölücü terör örgütüyle ilgili mücadelede gelinen noktada nefesleri kesildi. İçişleri Bakanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütünün sözde lideri olma cesaretini gösteren kim varsa hepsini izliyor."

"FETÖ'YE YÖNELİK 4 BİN 278 OPERASYON YAPILDI"

Yerlikaya, 1 Haziran 2023-29 Şubat 2024 tarihlerinde yapılan operasyonlara dikkati çekerek, PKK ve KCK terör örgütüne yönelik kırsalda 17 bin 757, şehirde 3 bin 396 operasyon yaptıklarını dile getirdi.

Göreve geldiği 9 ay boyunca toplam 21 bin 153 operasyonda 782 teröristin etkisiz hale getirildiğini hatırlatan Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da 278 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 79 terörist etkisiz hale getirildi. Türkiye genelinde FETÖ'ye yönelik 4 bin 278, DEAŞ'a yönelik 1255, sol terör örgütlerine yönelik ise 407 operasyon yapıldı. Türkiye'de terörizmin finansmanına yönelik 178 operasyon yapıldı. 25 milyon 924 bin lira ele geçirildi. Türkiye'de 94'ü bombalı eylem olmak üzere toplam 128 terör eylemi engellendi. İstanbul'da ise biri bombalı olmak üzere 8 terör eylemi engellendi. Türkiye genelinde organize suçlarla ilgili 1069 operasyon yapıldı ve 384 organize suç çetesi çökertildi. İstanbul'da ise organize suçlarla ilgili 112 operasyon yapıldı ve 90 suç çetesi çökertildi. "

"EL KONULAN LÜKS ARAÇLARI DEVRİYE ARACI YAPTIK"

Bakan Yerlikaya, operasyonlar sonucunda el konulan lüks araçları İstanbul polisinin devriye aracı yaptıklarını belirterek, "Sembol olan meydanlara koyduk. Çocuklar gelip, fotoğraf çektiriyor. Dünyada çok ses getirdi bu proje. Bu lüks araçların distribütörleri ile görüştük, 'Siz sadece benzin parasını verin biz diğer bütün masraflarını yükleniyoruz.' dediler. " ifadesini kullandı.

Türkiye'de Interpol operasyonlarında 262 kırmızı bülten olmak üzere 372 şahsın yakalandığını aktaran Yerlikaya, ülke genelinde uyuşturucu operasyonlarında 270 bin 224 kişinin gözaltına alındığını, 24 bin 302'sinin tutuklandığını ve 11 bin 28'inin adli kontrol şartıyla serbest kaldığını belirtti.