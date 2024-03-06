Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber’de önemli açıklamalarda bulunuyor

Yasalar bakımından bir sorunumuz yok derken şimdi 22 yıllık bir iktidardayız, hukuk muhakemeleri kanunun üzerinden 13 yıl geçti yani burada da bir değişiklik ihtiyacı olabilir. Anayasa mahkemesi iptal kararları olabiliyor, uygulamadan gelen talepler oluyor ve kısmı değişlikler gerçekleşiyor. Yargı reformu stratejileri kapmasında da çok sayıda değişik süreç içerisinden gerçekleşti. Genel olarak mevzuat bakımından bir eksiğimiz yok. Tabi önemli olan bu mevzuatın iyi bir şekilde uygulanabilmesi. Fiziki mekan anlamında da bir sıkıntımız yok özellikle adliyelerimizin çok modern hale getirilmesi adına çok önemli mesafe alındı. Bizim avukatlık yaptığımız yılları hatırlıyoruz bugün ki adliye binalarıyla geçmiş arasında çok büyük farklılıklar var. Biz merdiven altında, kiralık binalarda duruşmalar olurdu. Fotokopi kağıdının, karbon kâğıdın avukatlardan istendiği o günleri yaşadı bu ülke. Şimdi tüm bunlar geride kaldı adliyenin makamına yakışır hizmet binaları ve içi de teknolojik donanımlı. Bunlar artı olarak yansıyor. Özellikle UYAP sistemi, teknolojinin bütün imkanlarının yargının eline verilmesi. Şimdi UYAP sistemi ile 54 kurum entegre edilmiş durumda. Eskiden bir tapu kaydı için aylarca beklerken direkt sistemden indiriliyor. Biz nüfus kaydı için yazılan müzekkerenin cevabı birkaç ay sürerdi şimdi direkt sistemden. Görüntülü duruşmaya da geçtik artık avukatlarımız ofislerinden görüntülü konuşmaya da geçti artık.

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