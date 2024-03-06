Adalet Bakanı Yılmaz Tunç A Haber'de önemli açıklamalarda bulunuyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber'de yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programında önemli açıklamalarda bulunuyor. Bakan Tunç gündemdeki ölümlü kazaya ilişkin, "Mısır makamlarıyla irtibata geçtik. İadesini talep edeceğiz." ifadelerini kullandı. FETÖ ile mücadelenin durmak bilmeden süreceğini vurgulayan Bakan Tunç, "HSK, 371 kişi hakkında yeniden inceleme başlattı" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber'de yayınlanan "Melih Altınok ile Sebep Sonuç" programında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Bakan Tunç'un açıklamalarında öne çıkan başlıklar:
Mevzuatta ciddi bir sorun yok, önemli olan kanunun uygulanması.
Yapay zekanın yargı hizmetlerinde kullanılması için çalışıyoruz.
En genç hakimlerimiz 25-26 yaşında.
Cinayet gibi kazada yakalama kararı: Mısır makamlarıyla irtibata geçtik. Mısır'dan iadesini talep edeceğiz.
Ev sahibi-kiracı anlaşmazlıkları: Dava açmadan önce dostane çözümler öneriyorum. Arabuluculuk bu uyuşmazlık yükünü yüzde 50 azalttı.
Bakan Tunç müjdeyi verdi: Yeni müfettiş alımı çalışmalarımız var.
Yargıda "FETÖ tehlikesi" mi var? "HSK, 371 kişi hakkında yeniden inceleme başlattı! FETÖ ile mücadelemiz durmak bilmeden sürecek.
Bakan Tunç'un açıklamalarında yer alan satır başları:
Yoğun bir temponun içerisindeyiz hem bakanlığın işlerini yürütüyoruz diğer yandan da adaylarımıza destek vermek zorundayız. Program dahilinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz illerimizi ziyaret ediyoruz, vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. Bakanlığımızı ilgilendirdiği için adliyelerimizi, yargı mensuplarımızı ziyaret ediyoruz. Yargı hizmetlerinin etkinliğini arttırma noktasında neler yapılabilir bu konuda yargı mensuplarımızın düşüncelerini yerinde almak tabi daha önemli. Seçim çalışmaları halinde yoğun bir tempoda sürdürüyoruz.
"AVRUPA'NIN EN YENİ EN ÇAĞDAŞ KANUNLARI TÜRKİYE'DE"
16 yıl adalet komisyonunda görev yaptım TBMM'de, 2007'de milletvekili seçildim. Adalet komisyonunda üyelik, başkanlık, sözcülük görevlerinde bulundum. Türkiye son 22 yılda özellikle mevzuatın ihtiyaçlara cevap verebilmesi için önemli bir dönüşüm gerçekleştirdik. Temel kanunlarımızın tamamını değiştirdik çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirdik. Avrupa'nın en yeni en çağdaş kanunları Türkiye'de diyebiliriz. Ceza mevzuatımız 2005 yılında yenilenmişti. Türk Ceza Kanunu, Ceza Mahkemesi Kanunu sonrasında 2007'de milletvekili olduğum zaman Özel Hukuk Mevzuatı dediğimiz Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Ticaret Kanunu bunların her biri çok sayıda maddeden oluşan temel kanunlar. 20'li yıllardan bu yana uygulanan ve artık ihtiyaca cevap vermeyen kanunlar yerine ihtiyaca cevap veren ve hem AB uyumluğu süreci bakımından hem de milletimiz ihtiyacı bakımından yenilendi kanunlarımız. Yani mevzuatın iyileştirilmesi bakımından herhangi bir problemimiz yok.
Yasalar bakımından bir sorunumuz yok derken şimdi 22 yıllık bir iktidardayız, hukuk muhakemeleri kanunun üzerinden 13 yıl geçti yani burada da bir değişiklik ihtiyacı olabilir. Anayasa mahkemesi iptal kararları olabiliyor, uygulamadan gelen talepler oluyor ve kısmı değişlikler gerçekleşiyor. Yargı reformu stratejileri kapmasında da çok sayıda değişik süreç içerisinden gerçekleşti. Genel olarak mevzuat bakımından bir eksiğimiz yok. Tabi önemli olan bu mevzuatın iyi bir şekilde uygulanabilmesi. Fiziki mekan anlamında da bir sıkıntımız yok özellikle adliyelerimizin çok modern hale getirilmesi adına çok önemli mesafe alındı. Bizim avukatlık yaptığımız yılları hatırlıyoruz bugün ki adliye binalarıyla geçmiş arasında çok büyük farklılıklar var. Biz merdiven altında, kiralık binalarda duruşmalar olurdu. Fotokopi kağıdının, karbon kâğıdın avukatlardan istendiği o günleri yaşadı bu ülke. Şimdi tüm bunlar geride kaldı adliyenin makamına yakışır hizmet binaları ve içi de teknolojik donanımlı. Bunlar artı olarak yansıyor. Özellikle UYAP sistemi, teknolojinin bütün imkanlarının yargının eline verilmesi. Şimdi UYAP sistemi ile 54 kurum entegre edilmiş durumda. Eskiden bir tapu kaydı için aylarca beklerken direkt sistemden indiriliyor. Biz nüfus kaydı için yazılan müzekkerenin cevabı birkaç ay sürerdi şimdi direkt sistemden. Görüntülü duruşmaya da geçtik artık avukatlarımız ofislerinden görüntülü konuşmaya da geçti artık.
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