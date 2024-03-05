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Başkan Erdoğan'dan Samsun'da şehit olan polis memuru Orhan Mutlu'nun ailesine başsağlığı mesajı

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Giriş Tarihi: 05.03.2024
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Başkan Erdoğan’dan Samsun’da şehit olan polis memuru Orhan Mutlu’nun ailesine başsağlığı mesajı

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da kaza yerinden kaçan otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Orhan Mutlu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da şehit olan polis memuru Orhan Mutlu'nun ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Samsun'da kaza yerinden kaçan otomobilin çarpması sonucu şehit olan Mutlu'nun ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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