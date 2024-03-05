Başkan Erdoğan’dan Samsun’da şehit olan polis memuru Orhan Mutlu’nun ailesine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Samsun'da kaza yerinden kaçan otomobilin çarpması sonucu şehit olan Mutlu'nun ailesine bir mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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