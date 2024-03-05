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Ankara'da kritik zirve! Başkan Erdoğan'ın konuğu Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2024 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
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Ankara’da kritik zirve! Başkan Erdoğan’ın konuğu Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Ankara'da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak. İki lider arasında yapılacak görüşmede ana gündem maddesinin katil İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılar olacak. Türkiye bir kez daha bu savaşta Filistin'in yanında olduğunu vurgulayacak. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Ankara'da görüşecek.

ORTAK ÇABA İÇİN İSTİŞARE EDİLECEK

Devlet Başkanı Abbas'ın ziyaretinde Filistin davasına Türkiye tarafından verilen güçlü destek bir kere daha en üst düzeyde teyit edilecek, akan kanın durdurulmasına yönelik ortak çabalar hakkında gerekli istişare ve eşgüdüm sağlanacak.

GÜNDEM İNSANİ YARDIM OPERASYONU

Gazze'deki gelişmelerin yanısıra, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki güncel durum ele alınacak. İnsani yardım operasyonları da ele alınacak.

BAĞIMSIZ FİLİSTİN VURGUSU

Gazze'de kalıcı ateşkesin bir an evvel sağlanmasının ardından, ihtilafa müzakereler yoluyla adil, kapsamlı ve kalıcı bir çözüm getirilmesini ve 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin devletinin kurulmasını hedefleyen bir siyasi sürecin başlatılabilmesi hususunda atılabilecek adımlar görüşülecek.

RAMAZAN ÖNCESİ HAREM-İ ŞERİF

Görüşmelerde Gazze'deki gelişmelerin yanı sıra, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki güncel durum da ele alınacak.

Ramazan ayına girerken İsrail'in Harem-i Şerif'e yönelik olası tek taraflı adımları görüşülecek. Görüşmelerde Filistinliler arası iç uzlaşının önemi ve bu konuda gelinen aşama değerlendirilecek.

ADALET DİVANI SÜRECİ

Uluslararası Adalet Divanı'ndaki süreçler başta olmak üzere bu hususta atılmakta olan adımlara ilişkin istişarelerde bulunulacak. Ekonomi, ticaret ve eğitim başta olmak üzere ikili başlıklarda işbirliğimizi geliştirme yolları üzerinde durulacak.

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