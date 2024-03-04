AK Parti İstanbul'dan '31 Mart' konulu reklam filmi: Algı ve reklam belediyeciliğine son
Cumhur İttifakı’nda yer alan MHP’nin 31 Mart yerel seçimler öncesinde yayınladığı reklam filmi izlenme rekoru kırmıştı. MHP, “31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son” notuyla reklam filmini paylaşmıştı. İstanbul'un ve İstanbullunun yarası CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun algı ve sosyal medya belediyeciliği anlayışına dair paylaşılan reklam filmiyle göndermeler yapılmıştı. Sosyal medyada izlenme rekoru kıran paylaşımın ardından, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı "Vol II." paylaşımıyla yeni bir reklam filmi yayınladı ve MHP'ye atıfta bulundu.
Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 31 Mart Yerel Seçimlerine Cumhur İttifakı çatısı altında giriyor.
Partiler sosyal medya hesaplarından reklam filmlerini paylaşmayı sürdürüyor.
"ALGI VE SOSYAL MEDYA BELEDİYECİLİĞİNE SON"
MHP tarafından 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin hazırlanan video "31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son" notu ile paylaşılmıştı.
Video sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı. Öte yandan başrol oyuncusunun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na benzerliği dikkatlerden kaçmamıştı.
Birliğin gücüyle... Hep birlikte… https://t.co/hEsTg4GSFU— Murat KURUM (@murat_kurum) February 17, 2024
MURAT KURUM DESTEK VERMİŞTİ: BİRLİĞİN GÜCÜYLE, HEP BİRLİKTE...
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, MHP tarafından paylaşılan videoyu kendi sosyal medya hesabından destek vermişti.
Kurum, alıntıladığı videoyu; "Birliğin gücüyle... Hep birlikte…" ifadeleri ile paylaşmıştı.
31 MART SON DÜZLÜK
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden beri İstanbul halkına zulüm olmaya devam ediyor.
İstanbullu artık 31 Mart 2024'te yapılacak 'yerel seçimler'i beklemeye başladı. Araştırma şirketleri ve vatandaşın bitmek bilmeyen 'hizmet' yarası, CHP'nin artık büyükşehir için son dönemine geldiğini gösteriyor.
Göreve geldiği ilk günden itibaren hizmet yerine 'algı' siyasetini seçen Ekrem İmamoğlu'nun 'PR' girişimleri bir bir patlarken, vatandaşlara çektirdiği çile de bitmek bilmedi.
YENİ REKLAM FİLMİ AK PARTİ'DEN!
MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yerel seçim reklam filminin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı da "VOL II." paylaşımıyla İstanbul'daki "algı ve sosyal medya belediyeciliğine" yeni bir reklam filmiyle yanıt verdi.
"ALGI VE SOSYAL MEDYA BELEDİYECİLİĞİNE SON"
İBB'nin sosyal medya üzerinden yürüttüğü algı operasyonlarına vurgu yapılan video "31 Mart'ta, algı ve sosyal medya belediyeciliğine son" notu ile paylaşıldı.
İMAMOĞLU'NA BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Video sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı ve defalarca paylaşıldı.
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