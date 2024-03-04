AK Parti İstanbul’dan ’31 Mart’ konulu reklam filmi: Algı ve reklam belediyeciliğine son

Göreve geldiği ilk günden itibaren hizmet yerine 'algı' siyasetini seçen Ekrem İmamoğlu'nun 'PR' girişimleri bir bir patlarken, vatandaşlara çektirdiği çile de bitmek bilmedi.

YENİ REKLAM FİLMİ AK PARTİ'DEN!

MHP İstanbul İl Başkanlığı'nın yerel seçim reklam filminin ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı da "VOL II." paylaşımıyla İstanbul'daki "algı ve sosyal medya belediyeciliğine" yeni bir reklam filmiyle yanıt verdi.