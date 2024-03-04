Çanakkale’de 4,9’luk deprem! Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde hissedildi! Deprem uzmanları A Haber’de uyardı!

ÇOMÜ Jeoloji mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden "Bulunduğumuz coğrafya içerisinde karadaki en önemli fay hatlarından biri Yenice-Gönen fayı. Bu fay aktif bir fay ve depremin olduğu fayda Yenice- Gönen fayı. Depremin noktası, biraz problemli. Bu depremin ardından yeni bir deprem gelir mi sorusuna cevap vermeden önce artçıları izlemek gerekiyor dağılımı ve uzanımı nasıl gidiyor araştırılmalı. Burası Biga yarımadası Kuzey Anadolu Fayının orta kolu ve güney kolunun uzandığı bir yer. Kuzey kolu Saroz körfezine doğru ilerliyor. Bence önemli bir deprem. Daha önce Çanakkale'de olan diğer depremlere benzemiyor." diyerek depremin aktif fay hattında gerçekleştiğini ve önemini bildirdi.