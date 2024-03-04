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Çanakkale'de 4,9'luk deprem! Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde hissedildi! Deprem uzmanları A Haber’de uyardı!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2024 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
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Çanakkale’de 4,9’luk deprem! Sarsıntı İstanbul ve çevre illerde hissedildi! Deprem uzmanları A Haber’de uyardı!

Marmara Bölgesi'nde hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul, Bursa ve Balıkesir gibi çevre illerde de hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Çanakkale olduğu ve saat 21.38’de 4.9 büyüklüğünde olduğu bildirildi. Uzman isimler Marmara bölgesinde hissedilen deprem hakkında açıklamalarda bulundu.

AFAD, saat 21.38'de Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Uzman isimler Marmara bölgesinde hissedilen deprem hakkında açıklamalarda bulundu.

ÇOMÜ Jeoloji mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden "Bulunduğumuz coğrafya içerisinde karadaki en önemli fay hatlarından biri Yenice-Gönen fayı. Bu fay aktif bir fay ve depremin olduğu fayda Yenice- Gönen fayı. Depremin noktası, biraz problemli. Bu depremin ardından yeni bir deprem gelir mi sorusuna cevap vermeden önce artçıları izlemek gerekiyor dağılımı ve uzanımı nasıl gidiyor araştırılmalı. Burası Biga yarımadası Kuzey Anadolu Fayının orta kolu ve güney kolunun uzandığı bir yer. Kuzey kolu Saroz körfezine doğru ilerliyor. Bence önemli bir deprem. Daha önce Çanakkale'de olan diğer depremlere benzemiyor." diyerek depremin aktif fay hattında gerçekleştiğini ve önemini bildirdi.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Öztürk Çanakkale'de gerçekleşen ve çevre illerde de hissedilen 4,9'luk deprem hakkında "Kuzey Anadolu Fayının kuzey kolu ve Mudanya önünden geçen güney kol uzun süredir kırılmadı ve kırılması potansiyel yerler. Bu durum bizi panikletmesin korkacak bir durum yok tedbirleri alalım vatandaş rahat ve sakin bir şekilde evinde yatıp uyusun. Deprem gerçeği var bunu farkına varsınlar ama panikleyecek bir durum yok" dedi.

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