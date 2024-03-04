Beşiktaş’tan derbinin hakemi Halil Umut Meler ile TFF’ye tepki!

Türk futbolunda yeniden yapılanmaya ihtiyaç olduğunu vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Adil bir rekabet düzeni oluşturulmayan Türk futbolunda masa başı oyunlarıyla elde edilen şampiyonlukların uluslararası karşılaşmalarda sonu hüsranla biten deneyimlerden öte bir sonuç getirmediği ortada olup, daha fazla vakit geçirilmeden futbolumuzda tüm organlarıyla kapsamlı ve çağdaş bir yeniden yapılanmanın bir an önce yapılması kaçınılmaz bir zorunluluktur. Tüm uyarılarımıza ve temaslarımıza rağmen hiçbir önlem almayan TFF'nin, Türk futbolunu bu kaostan çıkarmak adına acil olarak seçime gitmesinde büyük yarar görüyoruz. Yeni göreve gelecek futbol federasyonunun ve kurullarının, Türk futbolunu çok daha iyi yerlere götüreceğine inanıyoruz."