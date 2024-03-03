Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’dan ’uzay’ mesajı: Çalışmalara bu kadar hızlı giren başka ülke yok! Bir hikayenin başlangıç noktasıydı...

"BU, BİR HİKAYENİN BAŞLANGIÇ NOKTASIYDI"

Türkiye'nin uzaya kendi insanını gönderen 22'nci ülke olduğu bilgisini veren Gezeravcı, "Uzay ekosistemindeki döngünün içerisinde yer alabilecek çalışmalara bu kadar hızlı giren başka bir ülke yok. Geç başladık ama bundan sonraki süreçte aynı gecikme yaşanmayacak. Devletimizin bu konudaki iradesi de sağlam." diye konuştu.

Türkiye'nin insanlı uzay misyonunun bir defaya mahsus olmadığına işaret eden Gezeravcı, "Bu, bir hikayenin başlangıç noktasıydı. Surda bir delik açtık. Devletimizin kararlılığı ile devamı gelecek." ifadelerini kullandı.