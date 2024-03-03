03 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Özgür Özel'in sırıttığı video sosyal medyada gündem oldu! Arşivler açıldı: Şehit cenazesinde 'Özel' pişkinlik! | Murat Kurum'dan sert tepki

Özgür Özel'in sırıttığı video sosyal medyada gündem oldu! Arşivler açıldı: Şehit cenazesinde 'Özel' pişkinlik! | Murat Kurum'dan sert tepki

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2024
ABONE OL
Özgür Özel’in sırıttığı video sosyal medyada gündem oldu! Arşivler açıldı: Şehit cenazesinde ’Özel’ pişkinlik! | Murat Kurum’dan sert tepki

Türkiye düşmanı ve binlerce şehidimizin katili Kandil ve PKK'nın piyonu olan DEM Parti ile kol kola yerel seçimlere doğru giden CHP'nin genel başkanı Özgür Özel'in şehit cenazesindeki pişkin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in 2018 yılında şehit olan Jandarma Astsubay Mustafa Kozak'ın cenazesinde sırıttığı görülürdü. Öte yandan Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum konu hakkında, “Şehit cenazesinde kahkaha atan sen değil misin? Sonra kalkıp bize çaptan bahsediyorsun öyle mi? Senin çapın olmadığı gibi, belli bir duruşun bile yok. Ve bana en son konuşacak kişi sensin. Murat Kurum'un hedeflerine, sizin hayalleriniz bile yetişemez.'' şeklinde konuştu.

Türkiye yerel seçimlere doğru giderken PKK'nın partisi olan DEM Parti'yle sarmaş dolaş bir şekilde yerel seçimlere giden CHP'de yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor.

PKK'NIN PARTİSİNE BÜYÜK YALAKALIK

Seçildiği ilk günden bu yana PKK ve Kandil'e selam çakan Özgür Özel "şeytanlaştırmayacağım" diyerek DEM Parti'yi normalleştirmeye çalıştı. Özel çiçeklerle ve kırmızı halı üzerinde karşıladığı DEM Parti üyeleriyle ittifak üzerine sayısız pazarlık yaptı.

"BEDELLİ ASKERLİK YAPANLARA HAKARET"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa'nın Soma ilçesinde yaptığı açıklamada bedelli askerlik yapan vatandaşlara hakaret ederek onları vatanlarını sevmemekle suçladı.

"BEDELLİ ASKERLİK YAPANLAR TÜRKİYE'Yİ SEVMİYOR"

Özel yaptığı açıklamada "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz" dedi.

"ŞEHİT CENAZESİNDE KAHKAHA ATAN SEN DEĞİL MİSİN?"

Cumhur İttifakı İBB adayı Murat Kurum "Gazzeli kahramanlara terör örgütü diyen sen değil misin?'' diyerek bugünkü mitingde çok sert tepki gösterdi. Kurum, ''Deprem üzerinden kirli bir siyaseti üreten sen değil misin? Şehit cenazesinde kahkaha atan sen değil misin? Sonra kalkıp bize çaptan bahsediyorsun öyle mi? Senin çapın olmadığı gibi, belli bir duruşun bile yok. Ve bana en son konuşacak kişi sensin. Murat Kurum'un hedeflerine, sizin hayalleriniz bile yetişemez.'' şeklinde konuştu.

ŞEHİT CENAZESİNDE 'ÖZEL' PİŞKİNLİK!

Tüm bu yaşananlar sonrası CHP lideri Özgür Özel'in şehit cenazesinde pişkince sırıttığı görüntüler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

NE OLMUŞTU?

2018 yılında Şırnak'ın Bestler-Dereler Bölgesi Sori Tepe mevkisinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen 24 yaşındaki Jandarma Astsubay Mustafa Kozak, memleketi Manisa'nın Salihli ilçesinde dualarla son yolculuğuna uğurlanmıştı.

CENAZEDE GÜLEREK SOHBET

Şehidi son yolculuğuna binlerce kişi uğurlarken cenazaye katılan o dönemin CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP'li Cengiz Ergün ve gülerek sohbet etmesi tepkilere yol açmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA