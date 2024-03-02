Başkan Erdoğan’dan Antalya Şehir Hastanesi’nde tedavi gören hastalara geçmiş olsun ziyareti!

Antalya Kepez'deki hastane 372 bin 917 metrekare alan üzerine inşa edilirken, binanın en öne çıkan özelliklerinden biri ise 718 deprem izolatörüyle 7-8 büyüklüğünde bir depremde bile en küçük sarsıntı hissetmeden hizmete devam edebilmesi.