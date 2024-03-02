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Başkan Erdoğan'dan Antalya Şehir Hastanesi'nde tedavi gören hastalara geçmiş olsun ziyareti!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2024
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Başkan Erdoğan’dan Antalya Şehir Hastanesi’nde tedavi gören hastalara geçmiş olsun ziyareti!

Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde şehir hastanelerinin 24'üncüsü olan Antalya Şehir Hastanesi'nin resmi açılışı gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan açılış sonrası hastaları ziyarette bulundu. İşte o görüntüler...

Bugün Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Antalya Şehir Hastanesi hizmete açıldı.

Antalya Kepez'deki hastane 372 bin 917 metrekare alan üzerine inşa edilirken, binanın en öne çıkan özelliklerinden biri ise 718 deprem izolatörüyle 7-8 büyüklüğünde bir depremde bile en küçük sarsıntı hissetmeden hizmete devam edebilmesi.

4 hastaneden oluşan sağlık kompleksi, 1500 yatak, 246 yoğun bakım yatağı, 43 ameliyathane ve 300 poliklinikle hizmet verecek.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HASTALARA ZİYARET

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, törenin ardından hastanede incelemelerde bulundu, tedavi görenleri ziyaret etti.

Aynı zamanda Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan hastaların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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