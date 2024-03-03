03 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri CHP'li AytuĞ Atıcı DEM ile ortaklığı itiraf etti: Açık açık herkesin gözü önünde ittifak yaptık

CHP'li AytuĞ Atıcı DEM ile ortaklığı itiraf etti: Açık açık herkesin gözü önünde ittifak yaptık

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2024 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
ABONE OL
CHP’li AytuĞ Atıcı DEM ile ortaklığı itiraf etti: Açık açık herkesin gözü önünde ittifak yaptık

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere bir aydan kısa bir süre kala geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayında DEM Parti ile ortaklığı itiraf ederek "Bizim bu seçimde DEM'le olan ilişkimizde belirli yerlerde "Kent Uzlaşısı" olarak adlandırılan uzlaşı sağlanmış durumda" ifadelerini kullanmıştı. Özel'in ardından CHP'li Aytuğ Atıcı da ortaklıkla ilgili açıklama yaptı. Atıcı, "Kent uzlaşısı çerçevesinde açık seçik, herkesin gözü önünde ittifak yaptık." dedi.

CHP koltuğuna oturduğu ilk gün terörden tutuklu olan Selahattin Demirtaş'a selam gönderen, Türkiye düşmanlarının elini öpen ve yerel seçimlerde Kandil'in siyasi uzantısı DEM'in yol arkadaşı olan Özgür Özel'in kirli ortaklığı bir kez daha gözler önüne serildi.

CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı televizyon programında terörün siyasi ayağı DEM Parti ile gerçekleşen kirli ittifakı itiraf etti.

KENT UZLAŞISI MASKESİ ALTINDA İTTİFAK
İttifakı "Kent Uzlaşısı" adı altında maskelemeye çalışan Özel, "Bizim bu seçimde DEM'le olan ilişkimizde belirli yerlerde 'Kent Uzlaşısı' olarak adlandırılan uzlaşı sağlanmış durumda." ifadelerini kullanmıştı.

BİR İTİRAF DA CHP'Lİ ATICI'DAN
Öte yandan bir itiraf ta CHP'li Aytuğ Atıcı'dan geldi. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Atıcı ''(DEM Parti ile) Açık açık ittifak yaptık. Bunun daha ötesi yok ki. Kent uzlaşısı çerçevesinde açık seçik herkesin gözü önünde bir ittifak yaptık" ifadelerini kullandı.

CHP'li Atıcı şu ifadeleri kullandı:
Şimdi birkaç şeyden daha bahsetmek istiyorum. (DEM Parti ile ) Biz açık açık ittifak yaptık. Bunun daha ötesi yok ki. Kent uzlaşısı çerçevesinde açık seçik, herkesin gözü önünde ittifak yaptık. Biz kent uzlaşısı çerçevesinde uzlaşıya vardık demiyor muyuz?

Gizli İttifak tabi ki değil, kimse gizleyemez zaten. Gizli İttifak nerede yapıldı? Zafer Parti'de yapıldı, dünya başımıza yıkıldı.Esenyurt'ta yaşanan, Mersin'de yaşanan, Akdeniz'de yaşanan bir işbirliğidir. Kent uzlaşısı adı altında elbette ki bir işbirliği yapılmıştır. Keşke daha çok yerde yapılsaydı. Bu gizli değil, açık seçik yapılmış bir ittifak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA