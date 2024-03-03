Mansur Yavaş’ın seçim mitingine taşıdığı ANFA personeli AK Partililere saldırdı

GÜDÜL'DE İLK VUKUAT DEĞİL

Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Güdül'e gelerek bir miting düzenlemişti. Güdül'deki mitinge katılım çok olmayınca da Akşener'den "Memleketine geliyoruz bizi 10 kişi karşılıyor" diye fırça yediği vatandaşın içinde Yavaş'a fırça attığı iddia edilmişti.



Yavaş'ın bu nedenle Güdül'deki SKM açılışını şansa bırakmadığı ve Güdül'de çalışan Büyükşehir personeli ile ANFA güvenlik personeline de görev yazdırdığı ortaya çıktı. Yavaş'ın görevlendirdiği yöneticilerin ise işçilere talimatlar vererek, "Gittiğinizde görevli geldik diyeceksiniz, zorla geldik diye kesinlikle söylemeyeceksiniz, gönüllü geldik izinliyiz diyeceksiniz" dedikleri ileri sürüldü.

Yavaş, daha önceki Büyükşehir Belediyesi yönetimlerinin de çalışanları zorla mitinglere götürdüğünü iddia etmiş ve konuyla alakalı olarak kendi yönetiminde, "Gerçekten emeğini veren insanlarla çalışıyoruz onları ne maçlara götürüyoruz, ne de mitinglere zorla götürüyoruz." açıklamalarını yapmıştı.