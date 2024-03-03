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İşte CHP'nin seçim ortakları! DEM'li vekil Remziye Tosun'dan terörist leşine övgüler

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Giriş Tarihi: 03.03.2024 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
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İşte CHP’nin seçim ortakları! DEM’li vekil Remziye Tosun’dan terörist leşine övgüler

PKK'nın siyasi uzantısı DEM, terör örgütünün etkisiz hale getirilen mensuplarını anmayı ve cenazelerine katılmayı vazife olarak görüyor. DEM'li vekil Remziye Tosun, 2016 yılında öldürülen "Çiyager" kod adlı terörist Cihad Türkan'ı sosyal medya hesabından "Sonuç ne olursa olsun muhteşem olacak” Saygı ve minnetle anıyorum" sözleriyle andı. Ülkenin kırmızı çizgisine rağmen teröristlerden yana açıkça tavır alan DEM'le ittifak yapan CHP'ye ise; halk tabanındaki tepki giderek artıyor.

Türkiye yerel seçimlere giderayak CHP - DEM hattındaki kirli ittifaka şahitlik ediyor. Kandil'den gelen talimatla "ittifakı sıkı tutmaya" çalışan DEM ile CHP 'kent uzlaşısı' maskesine sığınıp belirli noktalarda ortak aday çıkardı. Buna karşılık DEM'liler CHP listelerinde kendilerine yer buldu.

İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE 'APO' MİTİNGİ! İMAMOĞLU'NUN MİTİNGİNDE DEM BAYRAKLARI
Daha sonrasında DEM Parti İstanbul'un göbeğinde "APO mitingi" yaptı. Miting alanına eli kanlı Öcalan'ın posteri asıldı, "İmralı kapatılsın APO çıksın" sloganları atıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun 23 Şubat'ta gerçekleştirdiği Sancaktepe mitinginde ise DEM Parti bayraklarının sallanması ise ittifakın en net kanıtlarından biri oldu.

Bölücü ittifak hız kesmeden sürerken DEM Partili isimler Kandil'e selam durmaya, elebaşı Öcalan'a özgürlük istemeyip PKK'lı güzellemesi yapmaya devam ediyor.

PKK'LI LEŞE GÜZELLEME YAPTI... "SAYGIYLA ANIYORUM"
Bu durumun son örneği HDP/DEM'li Remziye Tosun'un skandal paylaşımıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Tosun, 2016'da etkisiz hale getirilen PKK'nın sözde Sur sorumlusu "Çiyager" kod adlı Cihad Türkan'ı andı.

Tosun paylaşımında "03.03.2016... "Sonuç ne olursa olsun muhteşem olacak" Saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

'Çiyager' kod isimli PKK'lı Cihad Türkan'ın cenazesine o dönemin HDP'li vekilleri de katılmıştı.

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