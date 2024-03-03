CHP'de her seçim dönemi aynı yalan yine dolaşımda! "Alevi diye savcı olamadı" iftirası kısa sürede patladı! İşte gerçek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Çankaya Belediye Başkan adayı olarak belirlediği Avukat Hüseyin Can Güner'e (31) ilişkin, "Alevi olduğu için hâkim/savcı olamadığı" iddiası yalan çıktı. Güner'in, hakim-savcılık sınavı mülakatlarına girdiği dönemde resmen CHP'ye kayıtlı partili olduğu ortaya çıktı. Güner'in ilk sınavda başarılı olamadığı ikinci sınavda da siyasi parti üyesi olduğu için elendiği öğrenildi.
Türkiye yerel seçimlere giderayak CHP'nin yalan ve iftiralarla bezeli algı siyasetine şahitlik ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Çankaya Belediye Başkan adayı olarak belirlediği Avukat Hüseyin Can Güner'e (31) ilişkin, "Alevi olduğu için hâkim/savcı olamadığı" iddiası yalan çıktı.
Güner'in, hâkim-savcılık sınavı mülakatlarına girdiği dönemde resmen CHP'ye kayıtlı partili olduğu ortaya çıktı.
İLK SINAVDA BAŞARILI OLAMADI İKİNCİSİNDE DE PARTİ ÜYESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Güner'in, hâkim-savcılık sınavı mülakatlarına siyasi parti üyesi olarak girdiği, 2 kez sınava giren Güner'in ilk sınavda zaten başarılı olamadığı, 2. sınava girdiğinde ise siyasi parti üyesi olduğu için elendiği öğrenildi.
MEVZUATTAN Bİ' HABER!
Güner'in, avukat olmasına rağmen mevzuattan haberi olmadığı anlaşıldı. Özel, Güner'i Çankaya Belediye Başkan adayı göstermesine parti içinden gelen tepkilere, "Hakimlik - savcılık sınavında Alevi olduğu için haksızlığa uğradığı" teziyle cevap vermeye çalışmıştı.
Özgür Özel ve Veli Ağbaba'nın işlerini takip eden, resmi olarak avukatlıklarını yapmayan Güner, Gezi kalkışmasındaki organizasyonlara katılmasıyla da biliniyor.
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