CHP'de her seçim dönemi aynı yalan yine dolaşımda! "Alevi diye savcı olamadı" iftirası kısa sürede patladı! İşte gerçek

Güner'in, hâkim-savcılık sınavı mülakatlarına girdiği dönemde resmen CHP'ye kayıtlı partili olduğu ortaya çıktı.



İLK SINAVDA BAŞARILI OLAMADI İKİNCİSİNDE DE PARTİ ÜYESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Güner'in, hâkim-savcılık sınavı mülakatlarına siyasi parti üyesi olarak girdiği, 2 kez sınava giren Güner'in ilk sınavda zaten başarılı olamadığı, 2. sınava girdiğinde ise siyasi parti üyesi olduğu için elendiği öğrenildi.