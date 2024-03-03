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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bangladeşli ve Panamalı mevkidaşlarıyla görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.03.2024
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Bangladeşli ve Panamalı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024 kapsamında Bangladeş Dışişleri Bakanı Muhammad Hasan Mahmud ve Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2024 kapsamında Bangladeş Dışişleri Bakanı Muhammad Hasan Mahmud ve Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Fidan, ADF 2024 çerçevesinde Bangladeşli ve Panamalı mevkidaşları ile görüştü.

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