Emine Erdoğan’dan Antalya Diplomasi Forumu’nda dünyaya barış mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Unutmamalıyız ki, kalıcı ve sürdürülebilir bir barış, kimsenin geride bırakılmadığı bir süreçten doğar. Toplumun temel ve dönüştürücü bir parçası olan kadınların dahil edilmediği bir barış sürecinin başarıyla sonuçlanması beklenemez." dedi.

Emine Erdoğan, Nest Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu'nun Kadın, Barış ve Güvenlik Oturumu'nda lider eşleri ve katılımcılara hitap etti.

Lider eşlerini ve uluslararası kuruluş temsilcilerini, kadim tarihi, doğası ve kültürüyle, gözde bir şehir olan Antalya'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Emine Erdoğan, forumun bu seneki ana temasının "krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak" olduğunu anımsattı.