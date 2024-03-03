03 Mart 2024, Pazar
CHP'de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun 1 Nisan paniği! Dip dalga korkusu
Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken, CHP'nin "Kazanmak için her yol mübahtır" politikası seçmeni ve parti tabanından tepki çekiyor. Özellikle terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki DEM Parti ile yapılan ittifak ve bu ittifak neticesinde İstanbul ve bazı illerde DEM'e adeta peşkeş çekilen belediyeler CHP seçmeninin tepkisine yol açtı. Yaşanan bu gelişmeler neticesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan indiren Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu, 31 Mart sonrası "dip dalga" korkusu sardı.
Giriş Tarihi: 03.03.2024 07:30
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