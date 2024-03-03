CHP’de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun 1 Nisan paniği! Dip dalga korkusu

Çünkü tepki duyan CHP'liler sadece Alevilerden oluşmuyor. Özel-İmamoğlu ekibinin içinde de çok Alevi var. Onlara "hariciler" dense de tepkinin asıl nedeni dışlanmak ve mağdur edilmek. Bu açıdan CHP'de kendisini "mağdur" hisseden çok geniş bir kitleden söz ediliyor.