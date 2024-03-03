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CHP'de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun 1 Nisan paniği! Dip dalga korkusu

Yerel seçimlere adım adım yaklaşılırken, CHP'nin "Kazanmak için her yol mübahtır" politikası seçmeni ve parti tabanından tepki çekiyor. Özellikle terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı konumundaki DEM Parti ile yapılan ittifak ve bu ittifak neticesinde İstanbul ve bazı illerde DEM'e adeta peşkeş çekilen belediyeler CHP seçmeninin tepkisine yol açtı. Yaşanan bu gelişmeler neticesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan indiren Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu, 31 Mart sonrası "dip dalga" korkusu sardı.

Giriş Tarihi: 03.03.2024 07:30
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CHP’de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun 1 Nisan paniği! Dip dalga korkusu

İşte Sabah Gazetesi yazarlarından Mahmut Övür'ün konuyla ilgili olarak "CHP'de öngörülemeyen dip dalga" başlıklı yazısı

Ankara'da yerel gündemden çok CHP'nin geleceği konuşuluyor. CHP, İstanbul korkusuyla DEM'le yaptığı ittifakı ve peşkeş çektiği Esenyurt ve Akdeniz ilçelerini inkâr etse de artık saklanmıyor.

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CHP’de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun 1 Nisan paniği! Dip dalga korkusu

Bu gerçeği genel seçmen de CHP'li seçmen de görüyor ve ciddi tepki veriyor. Birileri bunu bilinçli bir biçimde Aleviliğe bağlamak istese de bu doğru değil.

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CHP’de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun 1 Nisan paniği! Dip dalga korkusu

Çünkü tepki duyan CHP'liler sadece Alevilerden oluşmuyor. Özel-İmamoğlu ekibinin içinde de çok Alevi var. Onlara "hariciler" dense de tepkinin asıl nedeni dışlanmak ve mağdur edilmek. Bu açıdan CHP'de kendisini "mağdur" hisseden çok geniş bir kitleden söz ediliyor.

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CHP’de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun 1 Nisan paniği! Dip dalga korkusu

Bir iki istisna dışında yüzlerce il, ilçe, büyükşehir belediye başkanı tasfiye edildiği gibi onlara destek veren partililer ve seçmenler de aynı dışlanmışlık ruh hâli içinde

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CHP’de Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun 1 Nisan paniği! Dip dalga korkusu

Bunların tasfiye edilmelerinin tek nedeni de yerlerine Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerin getirilmesi. Bu bir operasyondu ve ölçü de sadece Alevilik değil Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlık veya klasik CHP'lilikti.