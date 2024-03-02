Türkiye’nin yardım gemisi Gazze için yola çıkıyor!

CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR

Türk Kızılay, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in hukuksuz olarak işgal altında tuttuğu Gazze'deki yerel personeli ve Mısır'a konuşlandırdığı ekibiyle Gazze halkına yardım ulaştırmak için canla başla çalışıyor. Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine acil yardım sağlamak amacıyla Kızılay, insani yardım malzemesi taşıyan uçak ve gemilerle toplamda 3 bin 204 tonluk malzemeyi bölgeye ulaştırdı.