Türkiye'nin yardım gemisi Gazze için yola çıkıyor!
Türkiye, Gazze'de yaşanan insanlık dramını sona erdirmek ve mazlumların acılarına çare olmak için hamlelerini sürdürüyor. Şimdiye kadar 12 uçak ve 6 gemiyle Gazze'ye yardım ulaştırıldı. Refah'ta kurulan aşeviyle yaşam mücadelesi veren Gazzelilere destek olduklarını belirten Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, ramazan öncesinde büyük bir yardım gemisinin bölgeye gönderileceğini söyledi.
İsrail ordusunun abluka altına aldığı ve ölüm yağdırdığı Gazze Şeridi'nde insanlık dramı yaşanırken, Türkiye'nin Filistinlilere yardımları sürüyor. İsrail'in hukuksuz olarak işgal altında tuttuğu Gazze'deki açlık sorununa çözüm üreten Türk Kızılay, Refah bölgesinde yeni aşevi kurdu. Kızılay aynı zamanda önümüzdeki günlerde Gazze'ye en büyük yardım gemisini göndererek bölgedeki yaraları saracak.
CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR
Türk Kızılay, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in hukuksuz olarak işgal altında tuttuğu Gazze'deki yerel personeli ve Mısır'a konuşlandırdığı ekibiyle Gazze halkına yardım ulaştırmak için canla başla çalışıyor. Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine acil yardım sağlamak amacıyla Kızılay, insani yardım malzemesi taşıyan uçak ve gemilerle toplamda 3 bin 204 tonluk malzemeyi bölgeye ulaştırdı.
SICAK YEMEK PİŞİYOR
Gazze'de bulunan Türk Kızılay aşevi, İsrail saldırılarından dolayı kullanılamaz hale gelirken, Türk Kızılay, yeni bir aşevini faaliyete geçirdi.
Refah bölgesine sığınan ve yaşam mücadelesi veren Filistinli mağdurlar için kurulan yeni aşevinden her gün bin aileye sıcak yemek ulaştırılıyor. Kapasitenin önümüzdeki süreçte artırılması planlanıyor.
İNSANİ YARDIMLAR SÜRECEK
Gazze'deki açlık sorununa dikkat çeken Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, Türkiye'den insani yardım malzemelerini bölgeye ulaştırmak için çabaladıklarını belirtti.
7 Ekim'den bu yana bölgeye 12 uçak ve 6 gemi gönderildiğini ifade eden Yılmaz, ramazan öncesinde daha büyük bir gemiyi Mersin'den yola çıkaracaklarını söyledi.
AÇLIKTAN ÖLEN BEBEK SAYISI 15'İ GEÇTİ
İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de açlık ve yetersiz beslenme sorunu ciddi boyutlara ulaştı. Beslenme sorunu yaşayan çok sayıda Gazzeli çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya. Şu ana kadar açlıktan ölen bebek sayısı 15'i geçti. Yetersiz beslenme sorunu yaşayan Filistinli Yezen Al-Kfarna (10), Refah kentindeki Ebu Yusuf El-Neccar Hastanesi'nde kısıtlı imkânlarla tedavi görüyor.
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